中尉輕生輿情不挺 洪慈庸神隱近半月

軍中7個月發生3起命案，昔日枉死下士洪仲丘聲援群眾與他的姊姊、前立委洪慈庸而今何在？同屬陸軍269旅最近的黃姓中尉自縊輕生命案，有爆料稱軍方銷毀他曾經手的文件，猶如洪仲丘案「國防布」再現。針對此案，輿情不復當年的激憤，反倒是軍系立委吳斯懷發出溫情喊話，令人感嘆「一朝天子一朝臣」。

軍中命案無人過問

陸軍六軍團269旅去年9月即發生謝姓中士被發現躺在禁閉室，全身90%燒燙傷過世的憾事，接下來10月又發生陳姓士兵在房間內自戕案。回顧2013年間原屬542裝甲旅的下士洪仲丘，因攜帶手機、MP3等違規，被送到269旅禁閉室，軍方在酷暑下逼他出操，造成洪熱衰竭身亡，此事件引發社會譁然及街頭抗議運動。

現任立法院長機要顧問的洪慈庸就是洪仲丘的姊姊，她當年因洪仲丘事件聲名大噪，後來代表時代力量當選立委，卻因未選擇入國防委員會而引發爭議。黃姓中尉命案發生至今達半個月，洪慈庸的臉書沉默近半月才發文表態，軍中7個月爆3起命案，難道當年激憤的群眾，遇到蔡政府上台，就不會想上街抗議了嗎？

吳：應深入了解

「7個月內有3起遺憾的事情發生，這個頻率是偏高了一點。」反而是受綠營全力杯葛抵制的軍人出身立委吳斯懷30日表示，希望國防部跟陸軍司令部能多跟家屬溝通，讓家屬跟社會大眾感受到國軍針對這個很遺憾的事情，有更細膩、更溫暖的做法，給予關懷及貼心的行動。

吳斯懷強調，軍方應該在各級做最徹底的輔導措施，查清楚到底單位的內部管理、領導統御，是不是發生了問題？他說，「對於基層官士兵的身、心都要照顧，這是我們身為長官必然的責任。」

吳斯懷對軍中憾事頻傳表示，「對於基層官士兵都要照顧，這是我們身為長官必然的責任。」。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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