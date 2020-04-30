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退輔會擬派2人駐美 聯誼美國退伍軍人組織

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
退輔會副主委李文忠。圖／擷取自行政院直播
退輔會副主委李文忠。圖／擷取自行政院直播

行政院會今通過「國軍退除役官兵輔導委員會組織法」第4條之1、第6條修正草案，未來退輔會得報請行政院核准，派員駐境外辦事。退輔會副主委李文忠會後指出，預計派出兩名同仁，資格部分第一是簡任官，第二則是要有駐外經驗，而派員主要目的是跟美國退伍軍人組織聯誼。

國軍退除役官兵輔導委員會組織法新增第四條之一，讓退輔會應業務需要，得報請行政院核准，派員駐境外辦事，並依駐外機構組織通則規定辦理；草案將送立法院審議。

退輔會簡任視察王凱珩指出，修法希望藉此深化台美退伍軍人事務交流機制、強化旅美榮僑向心力，未來工作項目是服務旅美榮民榮眷、輔導榮僑扮演親善大使、推動退伍軍人事務交流，盼能凝聚榮僑向心力、提升國際能見度、鞏固退協情誼。

至於資格部分，李文忠指出，第一得是簡任官，第二得是上校以上也要有駐外武官、副武官資歷，階級部分，雖是文官少將階級，但因為是軍職轉任文官，因此期別通常會比國防部、國安局駐美的中將高，這樣才能遂行對美外交。

李文忠修法主要目的是跟美國退伍軍人組織聯誼，因其在美國影響力非常大，遍布美國，去年的聯誼就是川普親自到場，縱使第二場也有副總統跟國務卿到場；而我國在美加有24個組織，準備派兩位同仁過去，整天要在美加各地跑，預料會非常辛苦不會有酬庸問題。

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