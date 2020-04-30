敦睦艦隊染疫調閱小組首次會議 名稱去武漢二字

立法院外交及國防委員會今天召開「國防部海軍敦睦艦隊武漢肺炎群聚感染事件調閱專案小組」第1次全體委員會議，會中除選出召委蔡適應擔任小組召集人外，同時將專案小組名稱依紓困條例名稱，改為「國防部海軍敦睦艦隊嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)群聚感染事件專案調閱小組」。

據了解，朝野立委在會中針對調閱程序各抒已見，基本上仍針對調閱程序與委員會組成表達意見，尚未觸及調閱文件內容攻防。

委員會原通過臨時提案要求國防部必須提供磐石艦副長朝令、航泊日誌與理事官紀錄簿和船位描跡圖供調閱小組查閱，但遭民進黨團複議推翻。國防部曾表示，磐石艦「航泊日誌」與「船位描跡圖」經海軍審認涉機密。

中午舉行的調閱小組會議，選出蔡適應為小組召集人，小組名稱依紓困條例，將「武漢肺炎」改為「嚴重特殊傳染性肺炎」，調閱小組全稱改為「國防部海軍敦睦艦隊嚴重特殊傳染性肺炎群聚感染事件(COVID-19)專案調閱小組」。