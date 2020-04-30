中越南海衝突 邱國正：建議國防部檢討太平島兵力武裝

中共與越南在南海區域履生衝突，美軍也派遣飛彈驅逐艦進入南海，國安局長邱國正上午在立法院證實，已提醒國防部注意南海情勢，檢討調整我駐南沙太平島兵力與武器裝備。

邱國正上午應邀列席立法院外交及國防委員委會，就「國家情報工作執行狀況與疫情影響下國際事態研析」為題提出報告。國民黨立委江啟臣質詢指出，南海局勢並未因各國防疫而較為平靜，中國大陸與越南之間4月2日發生越南漁船與中國海警船相撞沉沒事件，18日中國大陸國務院又批准三沙市下設兩個縣級行政區西沙與南沙，越南因此向聯合國申訴在南沙有主權。美國也因此採取軍事行動，派遣飛彈驅逐艦進入南海表達不滿。

江啟臣詢問，我在南海有太平島，「中」越未來若發生軍事衝突，我方是否有因應準備？太平島防禦工事與軍事準備有無加強？

邱國正回應表示，「中」越間有許多矛盾，南海問題主因之一，中共命名島礁甚至水下物產名稱。太平島兵力約有200餘人與相關武器裝備，國防部應會檢討調整，國安局有請國防部注意相關情勢。

江啟臣說，地緣政治變化未因防疫而減少，反而增加不可預測性的活動，南海就有許多軍事活動的前兆，國安局不應忽略周邊情勢發展。

而根據海巡署東南沙分署發布射通報，太平島駐軍將於5月26、27及6月2日進行全島防衛火砲環島海域對海實彈射擊。