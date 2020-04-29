269旅軍官輕生「手心緊握人名」 陸軍證實：3軍官停職調查

媒體報導，269旅黃姓中尉於16日在營內輕生，且輕生動機疑似與被霸凌有關。陸軍司令部今天表示，全案檢方已在偵辦中，陸軍也編成專案小組致該旅駐點；另269旅後勤副旅長陳上校、後勤科長趙中校、旅部連連長呂少校等三員將暫停職務接受調查，以釐清案情。

陸軍司令部發出新聞稿表示，黃姓中尉於16日在營內輕生案，單位於事發第一時間，即封鎖現場，並通知憲警到場調查，全案現由桃園地方檢察署積極偵辦中；陸軍司令亦已編成專案小組，派遣高階幹部至該旅駐點輔導。

陸軍司令部指出，針對媒體報導黃中尉「手心緊握神祕人名」，經初步查證，紀錄有17日支援公差人員，並將其姓名寫在手上，兩人並不熟識，且分屬不同單位，無隸屬關係；至於「遭同袍刁難」、「自費購買後勤料件」及「自行車破壞」等相關資訊尚待釐清，已提請檢方偵辦，籲請各界尊重檢方權責，勿捕風捉影，誤導視聽；若有相關事證可提供檢方，切勿妄加論斷，避免干擾偵查工作。

陸軍司令部表示，會以坦誠的態度，秉「毋枉毋縱」立場，全力配合司法調查。

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