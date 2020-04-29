和碩集團董事長童子賢受邀 出任中科院董事受矚目

根據漁業署的射擊通報，試射地點是九鵬飛彈基地，禁航範圍包含了綠島、蘭嶼及恆春海空域，最小半徑是37浬，顯示飛彈似乎是朝東北海域發射，可能為單純的飛行測試，而沒有搭配另一枚飛彈進行攔截測試。但由於彈道高度是「無限高」，引發外界懷疑是否與天弓三型（弓三）增程版。

2020-04-28 11:51