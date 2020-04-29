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和碩集團董事長童子賢受邀 出任中科院董事受矚目
中科院日前召開董事會完成改組，新任院長由副院長張忠誠升任，董會成員同時進行調整，和碩集團董事長童子賢受邀出任專任董事，受到矚目。
由於中科院成立有「軍民通用高功率元件應用研發聯盟」，童子賢加入中科院團隊，一般認為有助軍方研發與未來5G市場的連結與應用。
據了解，童子賢是國防部長嚴德發親自邀請，而和碩集團過去與國防產業較無直接關聯，邀請童子賢成為中科院董事，主要希望借重經營經驗，協助中科院提升營運與產業合作績效。
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