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直播／「嘉玲」又來了！ 國內連4天新冠肺炎零確診

陳時中盼戴口罩變日常

聯合報 / 記者楊雅棠陳婕翎邱宜君羅真／台北即時報導
指揮中心。記者楊雅棠／攝影
指揮中心。記者楊雅棠／攝影

我國新冠肺炎疫情趨緩，已連續四天出現零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官表示，現在防疫措施是將「防線退到個人」，若嚴守個人的防線，傳播鏈便可在人之間被切斷，不致發生大規模傳播。然而是否有具體指引，且何時可「脫掉口罩」，陳時中則表示，個人防線便是「常態戴口罩」，培養起個人衛生習慣，對防治其他傳染病也有幫助。

陳時中說，對外的社交情況和場所限制，會慢慢放鬆，若有疫苗或藥物或許可以解除得更好。但個人防線的常態指的就是戴口罩變成常態，希望這段時間全體國民能培養起好的衛生習慣，對於其他傳染病也是有幫助的。

另外，口罩目前仍屬徵用戰備物資，現在產能已達1600萬片，外界關心是否已經達到原本預期的目標，且是否可以出口。陳時中表示，現在可生產1700萬片。目前約需藥局成人口罩兩週平均每天約900萬片，再加上實名制2.0的口罩與小孩口罩，以及工業、醫療、國防用，加起來一天將近1700萬片口罩，剛好平衡。

另外，需要提前配送至郵局、藥局等儲備量，超商也需要儲備，平均一、兩周前要送達，因此需要周轉量，因此1700萬片是比較安全的量，讓國民每兩周都有九成可以有口罩，「因此我們不敢大意」。

至於目前傳出口罩不良率變高，包括口罩耳掛太細或是容易斷等，指揮中心是否有注意此一現象。陳時中表示，將請人了解是否堪用，若不堪用則請廠商更換。另會請檢測單位加強查驗，雖無法逐批查，但可以增加檢查頻率，確保品質。

口罩 陳時中

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