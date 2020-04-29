卡介苗可減緩新冠症狀？ 醫師：應無關 尚待研究證實

新冠肺炎在全球疫情仍未減，台灣至今雖已累積429例確診個案，但也已連續三天零確診、16天未有境外移入個案。雖目前各國篩檢率及確診工具差異大，致感染率與死亡率基準不一；但許多科學家發現，低感染率與死亡率的國家，多為卡介苗強制接種的國家；反之，感染率與死亡率偏高的國家，多數無強制施打卡介苗。

甚至更有傳聞，認為近日敦睦艦隊確診官兵多為輕症，或許是因為都有施打卡介苗而受到保護，故不若美、法國艦隊的感染嚴重的傳聞。

卡介苗與新冠間是否有關連、甚或讓症狀減輕？除讓外界好奇外，台灣也將扮演關鍵角色。美國哈佛大學即將展開全球卡介苗社區研究計畫中，台灣大學公衛學院、彰化縣衛生局將參與其跨國研究的收案。

對此，兒科醫師與感染科醫師皆認為，打卡介苗原本是為了預防肺結核，結核病是結核桿菌、新冠肺炎是冠狀病毒，兩者不同外，也不認為施打卡介苗，有助於降低新冠肺炎感染或減輕症狀，兩者並無關聯，頂多是可部分提升免疫力。

台灣疫苗推動協會理事長、台大小兒部主治醫師李秉穎表示，他不相信也不認為卡介苗與新冠肺炎有直接關連，結核病是結核桿菌、新冠肺炎是冠狀病毒，兩者不同；他說，過往國外研究是曾做過相關疫苗對嬰兒猝死的關連性研究，但也無定論。

而日前曾有報導表示，同樣是軍艦群聚感染疫情，美國海軍航空母艦羅斯福號、法國航空母艦戴高樂號的官兵確診人數多，但台灣敦睦艦隊的3艘軍艦、744人，確診人數僅31人，感染率低且無重症個案。李秉穎則認為各國國情不同，如歐美官兵若在艦艇上戴口罩率低，未維持社交距離、衛生習慣較差等，當然感染率就會比較高；而台灣全民防疫觀念算充足，人人幾乎戴口罩，故不能這樣比較。

林口長庚醫院教授級主治醫師、兒童感染科主任黃玉成，也認為卡介苗跟新冠的關連，這無法證實，不過施打卡介苗的確對提升免疫力有幫助。但他也提到卡介苗主要施打國家在亞洲，歐美少有，但像中國也是施打卡介苗，新冠疫情跟死亡人數仍多，故他認為兩者無關連，應待疫情過後再進行研究。他也樂觀看待美國哈佛大學與台灣合作的全球卡介苗社區研究計畫。