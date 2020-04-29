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中共遼寧號航艦 昨穿宮古海峽回到東海

聯合報 / 記者程嘉文
西寧艦。圖/日本防衛省統合幕僚監部
西寧艦。圖/日本防衛省統合幕僚監部

日本防衛省統合幕僚監部昨天（28日）晚間宣布，中共解放軍遼寧號航空母艦，伴隨兩艘052D驅逐艦、兩艘054A巡防艦、一艘901型綜合補給艦，28日上午被海上自衛隊的P-3C巡邏機發現，在宮古島東南方80公里的海上，向西北航行，隨後通過宮古海峽，進入東海。

至於國軍方面，上周四（23日）宣布，遼寧艦編隊於22日通過巴士海峽向東，進入西太平洋（菲律賓海）。我方曾派出8艘艦艇執行警戒，同時首度發布我方軍機所攝得的遼寧艦空拍照片。

此次遼寧艦（舷號16）的編隊包括驅逐艦「西寧」（117）、「貴陽」（119），巡防艦「棗莊」（542）、「日照」（598），以及補給艦「呼倫湖」（965）。本月11日航出宮古海峽，12日通過呂宋海峽，前往南海進行長航訓練。22日再度回到西太平洋之後，又在台灣以東的水域航行6天，28日才再度穿入島鏈，回到東海。

棗莊艦。圖/日本防衛省統合幕僚監部
棗莊艦。圖/日本防衛省統合幕僚監部
遼寧艦。圖/日本防衛省統合幕僚監部
遼寧艦。圖/日本防衛省統合幕僚監部

遼寧艦 南海

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