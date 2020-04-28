海巡艦戰時發射反艦飛彈 專家：美國海巡隊也評估恢復

擁有雄二、雄三反艦飛彈預置空的海巡安平艦昨天下水，有專家表示，美國海岸防衛隊部分艦艇也曾裝備魚叉反艦飛彈，近年來又在評估是否要恢復其巡防艦艇戰時武裝的構想。我國海巡明顯比海軍還肯積極嘗試新技術，也較願意接受創新所附帶的風險，值得肯定。

海巡國造首艘600噸巡防艦「安平號」昨天在高雄下水，由於艦艇具備「平戰轉換」功能，配有雄二、雄三反艦飛彈預置空間與線路，輔以主砲位置的「鎮海火箭彈，執法角色可轉換為執行軍事防衛任務，海洋委員會宣稱，安平艦等12艘同型艦艇將擁有「維護台海安全及區域和平的堅強實力」。

台海安全研究中心主任梅復興在臉書貼文表示，海巡明顯比海軍還肯積極嘗試新技術，也較願意接受創新所附帶的風險，值得肯定。希望他們使用雙胴船經驗整體良好，並可回饋到沱江級設計的持續進化。

梅復興表示，「平戰轉換」其實並非現在首創，當年海巡「偉星艦」就曾在演習中成功試射雄二反艦飛彈。美國海岸防衛隊部分艦艇也曾裝備魚叉反艦飛彈，同時近年來又在評估是否要恢復其巡防艦艇戰時武裝的構想。對於我們這樣常年處於准戰爭威脅邊緣的國家而言，將海巡建設成必要時亦可擔負部分作戰任務的海上部隊實在無可厚非，甚至應該鼓勵。

但他提醒，「平戰轉換」還是該顧及「平時」的執法任務需要的。「安平級」平時以多管火箭為主要武裝，無論從射擊精確度還是殺傷威力程度來看，都似嫌不盡理想。因為無導引火箭精確度不足，導引火箭要麽不適宜執法，直接命中殺傷力大，要麽用以示警則牛刀殺鷄，顯然太貴。還是應考慮裝備某種中小口徑機炮爲宜。如果嫌四零炮太貴或不易外購，那麽或許選擇陸軍已大量採用的30公厘鏈炮亦可。