快訊

錢櫃北市4家店勒令停業 消防安檢違規多達11項

「新加坡式管理」下的大型移工宿舍，為何仍成防疫破口？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海巡艦戰時發射反艦飛彈 專家：美國海巡隊也評估恢復

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
海巡國造首艘600噸巡防艦「安平號」昨天在高雄下水，由於艦艇具備「平戰轉換」功能，配有雄二、雄三反艦飛彈預置空間與線路。圖：艦隊分署
海巡國造首艘600噸巡防艦「安平號」昨天在高雄下水，由於艦艇具備「平戰轉換」功能，配有雄二、雄三反艦飛彈預置空間與線路。圖：艦隊分署

擁有雄二、雄三反艦飛彈預置空的海巡安平艦昨天下水，有專家表示，美國海岸防衛隊部分艦艇也曾裝備魚叉反艦飛彈，近年來又在評估是否要恢復其巡防艦艇戰時武裝的構想。我國海巡明顯比海軍還肯積極嘗試新技術，也較願意接受創新所附帶的風險，值得肯定。

海巡國造首艘600噸巡防艦「安平號」昨天在高雄下水，由於艦艇具備「平戰轉換」功能，配有雄二、雄三反艦飛彈預置空間與線路，輔以主砲位置的「鎮海火箭彈，執法角色可轉換為執行軍事防衛任務，海洋委員會宣稱，安平艦等12艘同型艦艇將擁有「維護台海安全及區域和平的堅強實力」。

台海安全研究中心主任梅復興在臉書貼文表示，海巡明顯比海軍還肯積極嘗試新技術，也較願意接受創新所附帶的風險，值得肯定。希望他們使用雙胴船經驗整體良好，並可回饋到沱江級設計的持續進化。

梅復興表示，「平戰轉換」其實並非現在首創，當年海巡「偉星艦」就曾在演習中成功試射雄二反艦飛彈。美國海岸防衛隊部分艦艇也曾裝備魚叉反艦飛彈，同時近年來又在評估是否要恢復其巡防艦艇戰時武裝的構想。對於我們這樣常年處於准戰爭威脅邊緣的國家而言，將海巡建設成必要時亦可擔負部分作戰任務的海上部隊實在無可厚非，甚至應該鼓勵。

但他提醒，「平戰轉換」還是該顧及「平時」的執法任務需要的。「安平級」平時以多管火箭為主要武裝，無論從射擊精確度還是殺傷威力程度來看，都似嫌不盡理想。因為無導引火箭精確度不足，導引火箭要麽不適宜執法，直接命中殺傷力大，要麽用以示警則牛刀殺鷄，顯然太貴。還是應考慮裝備某種中小口徑機炮爲宜。如果嫌四零炮太貴或不易外購，那麽或許選擇陸軍已大量採用的30公厘鏈炮亦可。

海巡 飛彈 火箭

延伸閱讀

影/釣客忘情垂釣受困消波塊 海巡獲報急救援

國造安平巡防艦下水

影／最後眼淚致謝？ 兩公尺瓜頭鯨亡於台中海岸

國艦國造 陳其邁：提供最好艦艇捍衛海疆

相關新聞

海巡艦戰時發射反艦飛彈 專家：美國海巡隊也評估恢復

擁有雄二、雄三反艦飛彈預置空的海巡安平艦昨天下水，有專家表示，美國海岸防衛隊部分艦艇也曾裝備魚叉反艦飛彈，近年來又在評估...

王文夑周四追思禮拜

中華戰略學會理事長、國防部前副部長王文夑上將於今年三月廿九日早晨，在新北市永和駕車時因為急性心肌梗塞身亡，享壽八十九歲。本周四（四月三十日）上午九時，將在台北市文山區萬美街的靈糧山莊，舉行追思感恩禮拜及覆旗榮典。軍方將循上將之禮送別，靈骨安厝於五指山國軍忠靈殿。

國造安平巡防艦下水

國內首艘六百噸級巡防艦「安平艦」昨天下水，代表總統蔡英文出席擲瓶下水儀式的行政院副院長陳其邁說，「安平艦」船如其名，未來將履行政府捍衛藍色國土的堅定承諾。

【敦睦染疫風暴10】民進黨擋4關鍵文件 「國防布」下有啥秘密

磐石艦染疫事件，讓外界對109年海軍敦睦支隊的任務充滿好奇。上周三立院外交國防委員會通過成立調閱小組，要求海軍提供磐石艦上的「副長朝令」、「航泊日誌」、「理事官紀錄簿」、「船位描跡圖」等四項文件。不過今天在外交國防委員會，民進黨團在總召柯建銘到場坐鎮下，得到林昶佐、陳柏惟兩位「黨友」合作，以人數優勢成功翻案，表決通過取消提供四項指定文件。

磐石艦文件遭擋 國防部：立委調閱4項文件有2項涉密

立院外交國防委員會上周三在國民黨召委呂玉玲的主導下，通過對磐石艦染疫案成立調閱小組，並要求海軍提供該艦的「副長朝令」、「...

2因素加持 百萬電動車徵召入伍

國防部表示，國軍2019年起採購特斯拉電動車，現計有憲兵指揮部、國防大學等六個單位，總計採購七輛入門款的Model 3，每輛耗資150萬元。所以選擇特斯拉，主要原因是車種巡航里程較長。未來將視電動車及電池發展情形，檢討增加購置電動車的比例，擴大車輛規模。

軍用車升級 特斯拉報到

國軍趕上電動車潮流，選上有跑車性格的「特斯拉」作為公務車，目前已有憲兵指揮部、國防大學等六個單位，採購七輛特斯拉Model 3，作為行政用車。軍方為了接收車輛，按接收軍備程序，指定種子教官，軍中駕駛首度體驗電腦操控面板，與從零加速到時速100公里僅需3.4秒的跑車快感。

海巡安平艦下水 擁有「維護台海安全及區域和平實力」

海巡國造首艘600噸巡防艦「安平號」上午在高雄下水，由於艦艇具備「平戰轉換」功能，執法角色可轉換為執行軍事防衛任務，海洋...

黑白遼寧艦空偵照 專家：趁機為買新莢艙創造輿論支持

國防部日前公布國軍監控共軍南下遼寧艦的空拍圖，畫質黑白且模糊，引發外界猜測空軍什麼莢艙所拍攝。有專家認為，軍方此舉有趁機...

國防部前副部長王文夑 周四追思禮拜

中華戰略學會理事長、國防部前副部長王文夑 上將於今年3月29日早晨，駕車在新北市永和發生車禍身亡，享壽89歲。本周四（4月...

射程1500公里 雲峰飛彈傳將量產

國防自主再躍進，中科院近日在屏東九鵬基地密集試射各式中程飛彈與火箭系統，傳聞其中包括由中科院擎天計畫室主導的射程一千五百公里的雲峰巡弋飛彈，雲峰將進入量產階段。此外，海岸巡防署首艘戰時具備執行反擊軍事任務的巡防艦「安平號」今天下水，十月即可交艦，規畫明年將參與國軍漢光演習實兵操演，驗證艦載雄二或雄三反艦飛彈實彈射擊戰備能量。

江啟臣重返昔日當兵地 回憶在金門當兵超操的菜鳥歲月

國民黨主席江啟臣今天造訪金門，重回昔日當兵的兩棲營營地，往事歷歷在目，他說，在1995 至1996 年的台海飛彈危機時期...

熱門新聞

圖表看疫情／全球病例數突破300萬 義、法、西5月將逐步解封

張上淳證實有一人「三採陰出院又復陽」 估傳染力弱

「護台灣助世界」台灣將推口罩捐贈活動 只需簡單4步驟

美衛生部長和陳時中通話後 推文這樣說

直播／我今又零確診！ 目前維持429例確診

國內疫情6月底前告一段落？ 陳時中：有這可能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。