磐石艦染疫事件，讓外界對109年海軍敦睦支隊的任務充滿好奇。上周三立院外交國防委員會通過成立調閱小組，要求海軍提供磐石艦上的「副長朝令」、「航泊日誌」、「理事官紀錄簿」、「船位描跡圖」等四項文件。不過今天在外交國防委員會，民進黨團在總召柯建銘到場坐鎮下，得到林昶佐、陳柏惟兩位「黨友」合作，以人數優勢成功翻案，表決通過取消提供四項指定文件。

2020-04-27 18:32