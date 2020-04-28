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王文夑周四追思禮拜
中華戰略學會理事長、國防部前副部長王文夑上將於今年三月廿九日早晨，在新北市永和駕車時因為急性心肌梗塞身亡，享壽八十九歲。本周四（四月三十日）上午九時，將在台北市文山區萬美街的靈糧山莊，舉行追思感恩禮拜及覆旗榮典。軍方將循上將之禮送別，靈骨安厝於五指山國軍忠靈殿。
王文夑，山東人，生於民國廿一年，十七歲在澎湖從軍。軍旅生涯五十載，榮獲一等雲麾勳章等五十餘座。他晚年致力於兩岸和平發展，去年十月主持「台灣光復七十四周年暨金門古寧頭大捷」大會時說，「今天面對兩岸嚴峻不安的情勢，要想追求安定，必須避免戰爭。只有兩岸中國人民放下成見，體認『戰火無情，和平無價』的真諦，才能促進兩岸的和平發展，完成復興中華的大業」。
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