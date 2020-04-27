磐石艦文件遭擋 國防部：立委調閱4項文件有2項涉密

立院外交國防委員會上周三在國民黨召委呂玉玲的主導下，通過對磐石艦染疫案成立調閱小組，並要求海軍提供該艦的「副長朝令」、「航泊日誌」、「理事官紀錄」、「船位描跡圖」。不過今天早上民進黨立委在黨團總召柯建銘坐鎮，並且結合「黨友」林昶佐、陳柏惟的人數優勢下提出復議，刪除要求海軍提供這四項文件的相關文字。引發呂玉玲大表不滿，質疑國防部有意遮掩。

今天下午在國防部記者會上，副部長張哲平上將表示，國防部會遵造立院的決議辦理。張哲平也解釋，依據國防部的分類，上述四項文件中的「航泊日誌」與「船位描跡圖」屬於機密，另兩件則無密等。

國防部官員也強調，軍方並無拜託民進黨立委提出復議。

上述文件中，雖然「船位描跡圖」屬於機密，不過上周四（23日）國防部記者會前，曾經開放媒體翻閱今年敦睦支隊每天兩度發回艦指部的「安全回報資料」，其中必會提及艦隻所在位置經緯度。因此其實外界仍然已經知道，今年敦睦支隊較不精細（以12小時為單位）的支隊航跡。

依據安全回報資料顯示的航跡，敦睦艦隊離開帛琉後航向西南，繞過菲律賓南部，經由西里伯斯海、蘇祿海，進入南海水域。進入南海後持續往西南航行，於三月廿七日抵達東經106度22分、北緯0度37分，位置約在新加坡以東，接近赤道的水域。隨後艦隊北返，經太平島、東沙島水域回到台灣。

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