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海巡安平艦下水 擁有「維護台海安全及區域和平實力」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡國造首艘600噸巡防艦「安平號」上午在高雄下水，由於艦艇具備「平戰轉換」功能，執法角色可轉換為執行軍事防衛任務，海洋委員會宣稱，安平艦等12艘同型艦艇將擁有「維護台海安全及區域和平的堅強實力」。圖／海洋委員會提供
海巡國造首艘600噸巡防艦「安平號」上午在高雄下水，由於艦艇具備「平戰轉換」功能，執法角色可轉換為執行軍事防衛任務，海洋委員會宣稱，安平艦等12艘同型艦艇將擁有「維護台海安全及區域和平的堅強實力」。圖／海洋委員會提供

海巡國造首艘600噸巡防艦「安平號」上午在高雄下水，由於艦艇具備「平戰轉換」功能，執法角色可轉換為執行軍事防衛任務，海洋委員會宣稱，安平艦等12艘同型艦艇將擁有「維護台海安全及區域和平的堅強實力」。

「首艘600噸級巡防艦下水、第3艘開工暨第3艘35噸級巡防艇交船聯合儀式」上午在高雄舉行，儀式由行政院副院長陳其邁主持，海洋委員會主委李仲威、艦隊分署長謝慶欽等人列席觀禮，艦隊分署分署長夫人按下擲瓶按鈕為首艘600噸級巡防艦「安平艦」下水擲瓶。

海洋委員會上午發出新聞稿表示，新造600噸級巡防艦係參考海軍沱江艦設計基礎，針對海巡勤務性質、任務特性及使用需求，適度改良優化為海巡模組，並增設高壓水砲、增強船體結構強度及穩定性；同時預留飛彈系統管線，具備平戰轉換功能，擁有維護台海安全及區域和平的堅強實力，象徵台灣朝向國防自主的目標，往前邁出了一大步。未來首艘600噸級巡防艦「安平艦」規劃配置於南部地區機動海巡隊，預計今年10月、提前2個月完工交船，投入南方海域護漁及維權任務。

海巡執法用的600噸級巡防艦將陸續建造12艘，不但配備火箭彈，每艘都預留管線供海軍反艦飛彈與人員戰時進駐，戰時等於多出12艘飛彈巡防艦。官方宣示執法艦艇具備維護區域和平實力，顯示藉此艦進行「平戰轉換」用心。

國安官員指出，為配合台海防衛作戰環境及「平戰轉換」需求，部分新式海巡艦艇將採用海軍新式艦艇的載台設計，預留武器及導控系統迅速加裝的能量，以符平戰轉換需求。一旦台海有防衛作戰需求時，海巡艦艇可在最短的時間內加裝武器系統，並抽調武器操作小組登艦，屆時則可由執法角色轉換為執行軍事防衛任務。

而除了12艘600噸級巡防艦具平戰轉換能力外，海巡興建中的4艘4000噸級巡防艦，也將建置可供海軍S-70C海鷹型直升機駐艦設備。

海巡國造首艘600噸巡防艦「安平號」上午在高雄下水，由於艦艇具備「平戰轉換」功能，執法角色可轉換為執行軍事防衛任務，海洋委員會宣稱，安平艦等12艘同型艦艇將擁有「維護台海安全及區域和平的堅強實力」。圖／海洋委員會提供
海巡國造首艘600噸巡防艦「安平號」上午在高雄下水，由於艦艇具備「平戰轉換」功能，執法角色可轉換為執行軍事防衛任務，海洋委員會宣稱，安平艦等12艘同型艦艇將擁有「維護台海安全及區域和平的堅強實力」。圖／海洋委員會提供

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