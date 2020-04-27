黑白遼寧艦空偵照 專家：趁機為買新莢艙創造輿論支持

國防部日前公布國軍監控共軍南下遼寧艦的空拍圖，畫質黑白且模糊，引發外界猜測空軍什麼莢艙所拍攝。有專家認為，軍方此舉有趁機藉此為斥巨資採購MS-110先進偵照莢艙的計劃創造需求基礎暨輿論支持的可能。

空軍計畫今年耗資98億1797萬8000元，為駐防花蓮暱稱為「鳳眼機」的RF-16戰機部隊，換裝具備夜視偵照功能的新型偵照莢艙，規劃將循軍購管道於2020年至2024年間獲得。

據悉，空軍籌建的先進偵照莢艙確切型號是MS-110，是美軍及外銷使用廣泛的DB-110遠程傾斜拍攝式（LOROP）偵照莢艙的衍生型。而海峽兩岸最近距離是新竹南竂漁港與福建平潭島之間的68海浬（約125公里），莢艙在「最低點」即有80浬的偵照距離，戰機在我方海域即可攝得共軍東南沿海軍事動態。

根據空軍說法，目前空軍偵照有兩個機型，分別是RF-5與RF-16戰機。而RF-16可用偵照莢艙有4具，一具修復、一具備料，另兩具用來執行任務。

梅復興今天在臉書貼文指出，國軍公佈監控遼寧艦支隊的照片畫質甚低，頗受到各界議論。有的說是因為距離太遠，有的猜是因為用紅外線鏡頭，也有可能是因為照片放大的結果，甚至還有可能是有意降低公開版的解析度。