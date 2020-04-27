國防部前副部長王文燮 周四追思禮拜

中華戰略學會理事長、國防部前副部長王文爕上將於今年3月29日早晨，駕車在新北市永和發生車禍身亡，享壽89歲。本周四（4月30日）上午9時，將在台北市文山區萬美街的靈糧山莊，舉行追思感恩禮拜及覆旗榮典。軍方將循上將之禮送別，靈骨安厝於五指山國軍忠靈殿。

王文燮是山東人，生於民國21年，17歲在澎湖從軍。民國41年考取陸軍官校25期騎兵科，民國49年在金門擔任連長，曾逢中共發動之「六一七」、「六一九」兩次炮戰。隨後更榮陞歷練師長、軍長、澎防部司令官、八軍團司令等重要軍職。81年9月調國防部督察部主任，晉升陸軍二級上將。82年調聯勤總司令，85年奉調國防部副部長，直至88年屆齡退役，軍旅生涯50載，榮獲一等雲麾勳章等50餘座。

民國89年政黨輪替，王文燮獲中國國民黨聘任為黃復興黨部主任委員。民國97年馬英九總統當選，他鑒於任務達成，於99年主動辭卸主委一職，獲得馬英九頒贈國民黨最高榮譽之實踐一等獎章，並聘為中央評議委員會主席團主席，以示榮崇。民國100年，擔任中華戰略學會理事長一職至今。任內多次辦理重大學術及紀念活動，例如於民國104年發表100萬字之「中國抗日戰爭真象」增修版上下冊乙書，導正社會視聽。

王文燮晚年致力於兩岸和平發展，去年10月主持「台灣光復74週年暨金門古寧頭大捷」大會時說，「今天面對兩岸嚴峻不安的情勢，要想追求安定，必須避免戰爭。只有兩岸中國人民放下成見，體認『戰火無情，和平無價』的真諦，才能促進兩岸的和平發展，完成復興中華的大業」。