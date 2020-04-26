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江啟臣重返昔日當兵地 回憶在金門當兵超操的菜鳥歲月

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨主席江啟臣今天重返溪邊向奉祀在忠烈祠內的「海龍王」劉雨成將軍致敬，向立委陳玉珍細說過往在此當兵的趣聞。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席江啟臣今天重返溪邊向奉祀在忠烈祠內的「海龍王」劉雨成將軍致敬，向立委陳玉珍細說過往在此當兵的趣聞。記者蔡家蓁／攝影

國民黨主席江啟臣今天造訪金門，重回昔日當兵的兩棲營營地，往事歷歷在目，他說，在1995 至1996 年的台海飛彈危機時期，他人剛好在金門服役，當時全軍提升到二級戰備，每個人都寫好遺書，晚上得抱著裝備睡覺，因為那段日子，他更深知和平穩定的重要；他也強調，國民黨不怯戰，會用盡一切去避免衝突與戰爭，保護人民的性命與安全。

「 我一曬到金門的陽光，聞到金門的海風，就有種回家的感覺」江啟臣今天也跟大家分享昔日在金門當兵的日子，他說，1994年他大學畢業後入伍，就是來金門加入國軍最精銳的「海龍蛙兵」，他曾跑過金門的沙灘，喝過金門的海水， 更曾在岸邊的礁岩擦破手腳流過血，他是在金門的砥礪磨練下，成為一個更強韌勇敢的自己。他強調，金門對我有再造之恩。

他也肯定昔日立院的好兄弟楊鎮浯在新冠肺炎疫情的威脅下，仍能超前部署，讓金門至今仍維持零確診，更重要的是，金門縣府在防疫以外，還同步推出許多紓困方案，包含從公部門開出 800 個臨時職缺、 地方娛樂稅減徵 30% 等，幫民眾一起挺過去。

江啟臣也提到，退伍至今25年期間，最近可以說是兩岸從冷戰結束以後，除了1996台海危機以外，對峙比較緊張的時刻，台海的安全與和平，相對比較重要，台海的和平少不了金門；他也也抨擊民進黨很多鼓動仇恨的民粹操作，雖然能激起一時情緒共鳴，轉化成眼前 的政治利益，但這無助於國家長遠發展，甚至可能把台海推向戰爭邊緣。 台海作為中美對峙前線，軍事衝 突的風險也逐漸升高，一不慎就可能引來戰端。

他強調，國民黨過去見證過戰爭的殘酷，我們雖不懼戰，但堅持要用最大努力 去守護和平、避免戰爭；過去是這樣，未來也將繼續監持，中道穩健的道路。

稍後，他也轉往昔日操練的溪邊兩棲偵察營與，向奉祀在忠烈祠內的「海龍王」劉雨成將軍致敬，並抽空走訪82據點，江啟臣說，這是他退伍後，首次重返昔日當兵地，感覺環境變很多，也整理的很漂亮，看到陳念誠等多位昔日的長官與同僚讓他相當開心，彷彿話匣子打開停不了，他也相約下次還會再來，跟大家好好聚聚。

在82據點看到昔日曾經駕駛過的海龍艦艇，國民黨主席江啟臣相當開心，直說，這個開起來很快。記者蔡家蓁／攝影
在82據點看到昔日曾經駕駛過的海龍艦艇，國民黨主席江啟臣相當開心，直說，這個開起來很快。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席江啟臣今天到溪邊向奉祀在忠烈祠內的「海龍王」劉雨成將軍致敬，駐足看著周邊的一草一木。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席江啟臣今天到溪邊向奉祀在忠烈祠內的「海龍王」劉雨成將軍致敬，駐足看著周邊的一草一木。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席江啟臣今天重返溪邊向奉祀在忠烈祠內的「海龍王」劉雨成將軍致敬，並與昔日曾一起並肩作戰的老戰友開心合影。記者蔡家蓁／攝影
國民黨主席江啟臣今天重返溪邊向奉祀在忠烈祠內的「海龍王」劉雨成將軍致敬，並與昔日曾一起並肩作戰的老戰友開心合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 江啟臣 國民黨 國軍

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