磐石艦疫情初步受控 國防部推形象影片爭取民眾支持

海軍磐石軍艦感染新冠肺炎疫情，今天首度未再新增個案。國防部今天推出形象影片，以磐石艦影像打頭陣，訴求「您的加油就是我們的勇氣來源」，爭取民眾支持，希望國人繼續支持國軍。

台灣新冠肺炎疫情至今已連續14天零本土確診，最近連續五天確診者都來自磐石艦群聚，該艦確診者昨達到31人，今無新增案例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，艦隊官兵於17日召回，18日進檢疫所，至今已過八天，社區無新增確診，「第一波最緊張的時候可以說已經過去了。」

今天是周日，國防部仍針對磐石艦染疫回報管道與聯檢是否周延召開會議。文宣單位推出「您的加油就是我們的勇氣來源」形象影片，爭取民眾支持。

這部由軍事新聞通訊社製作的短片，開頭就以磐石艦影像作為主軸，明顯針對這波艦艇染疫事件而來。影片字幕內容指出：「中華民國國軍，勇敢承擔捍衛家園的職責，因為有您的支持，我們站得更挺。守護自由民主，力抗疫情威脅，中華民國國軍有堅定信心，無懼挫折。」

影片內容指出：「我們知道每一次的任務都有風險，但我們仍在第一線向危險挺進，在山巔、海濱、蒼穹用生命捍衛我們共同生活的國家；國人就是國軍最堅強的後盾，無論何時，您的一聲加油，讓我們更有勇氣，面對一次次的挑戰。」