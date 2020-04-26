中國軍機艦頻繞台 學者：轉移注意力

中國軍機、軍艦今年多次繞台，目的何在？淡江大學戰略研究所副教授黃介正受訪時指出，除了作為例行的遠海長航訓練，也是為了打擊台獨勢力。台大政治系副教授陳世民受訪時也表示，為了避免經濟衝擊造成的社會動盪，中國此舉也在轉移內部注意力。

目的對內對外兼有

自今年1月23日起，中共軍機已6度現身台海周圍邊，4月初遼寧號航空母艦及5艘軍艦也航經台灣南部的巴士海峽。另一方面，美國驅逐艦貝瑞號4月以來2度航經台灣海峽，軍機更12度航經台灣南方外圍空域。

針對近來中國的軍機、航空母艦頻頻行經台海，黃介正認為有3個目的，第一，作為中共「遠海長航訓練」的一部分；第二，為了應對美國和周邊國家在西太平洋、菲律賓海和南海等地的演訓；第三為威懾台灣，打擊台獨勢力。

陳世民表示，由於美國羅斯福號航空母艦染疫，中國軍機、軍艦出航的目的之一為「襯托美國在東亞的軍事影響力下降」，而中國是否真的控制住疫情也是未知數，另一方面為了轉移內部注意力，防止因經濟衝擊造成的社會動盪，加上疫情爆發以來，日本對中國相對友善，台海和南海遂成為共軍演訓的首選。

中美對峙升溫？

黃介正表示，若雙方高層的戰略溝通出問題，可能會發生不可預期的意外，這是他所不願看到的。談到疫情是否升溫美中對峙的情勢，黃介正認為言之過早，目前雙方還是某種程度避開意外，充其量只是「示威」的程度，而且升溫對中國大陸不一定有利，將阻礙疫情過後的經濟復甦。

陳世民則認為，近來中美對峙的情勢當然有升溫的可能，原因在雙方都有「轉移內部焦點」的壓力，在美國，由於川普即將面臨選舉，所以把疫情處理不佳的責任轉移到中國身上，對中國強硬將有利於川普的選情。

至於中國，將於2022年登場的中共二十大，習近平是否能夠連任總書記和中央軍委主席？陳世民指出，香港、台灣和疫情等問題，加上近來中國因隱瞞疫情導致國際形象受損，這都是中共內部逼宮習近平很好的藉口，而習近平有可能對外更加強硬，以化解內部的質疑。

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