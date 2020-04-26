快訊

油價崩跌創21年新低！95無鉛汽油一轎車加滿可省580元

錢櫃大樓火災1死6無生命跡象 疑五樓電梯施工釀災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海巡安平艦明天下水

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
艦隊分署披露安平艦配備「鎮海火箭彈」示意圖。圖：艦隊分署
艦隊分署披露安平艦配備「鎮海火箭彈」示意圖。圖：艦隊分署

海巡署艦隊分署首艘600噸級安平艦，艦身使用穿浪雙船體設計，4月27日在高雄旗津中信造船高鼎廠舉行下水儀式，預計10月前完成火箭彈射控、反艦飛彈管線與基座的艤裝後交艦。國安官員說，安平艦明年將參與國軍漢光演習，驗證雄二或雄三反艦飛彈實彈射擊戰備能量。

安平艦是海巡艦艇平戰轉換、升級台海防衛能量的指標艦艇。艦艇平戰轉換法源，源自國防法第4條第1項與第2項，中華民國國防軍事武力，包含陸軍、海軍、空軍組成軍隊。作戰時期國防部得因軍事需要，陳請行政院許可，將其他依法成立的武裝團隊，納入作戰序列運用。

為強化海域執法及巡防能量，海巡署籌建海巡艦艇，民國107年到116年十年內籌建141艘新式海巡艦艇。國安官員指出，配合台海防衛作戰環境及平戰轉換需求，部分新式海巡艦艇將採用海軍的載台設計，預留武器及導控系統迅速加裝的空間，以符平戰轉換需求。一旦台海有防衛作戰需求時，海巡艦艇可在最短的時間加裝武器系統，抽調武器操作小組登艦，可由執法角色轉換為執行軍事防衛任務。

官員指出，新造600噸級巡防艦參考海軍沱江艦設計基礎，建造最大航速高達40節以上巡防艦，高於台南艦的25節，除針對勤務性質、任務特性及使用需求加以改良精進，轉化為海巡模組外，增設高壓水砲，強化船體結構強度與穩定，風浪承受度可達蒲福氏風級9級，與2000噸級台南艦耐浪程度完全相同，符合海巡任務需求，確保平戰轉換的能力。

官員表示，新建600噸級巡防艦續航力達2000浬，另在側舷處設置救難作業區，搭載獨立作業的警備救難艇，有效執行海上救生救難、越界陸船登檢及驅離等勤務，正由中信造船廠依約建造中，首艘600噸級巡防艦安平艦明日下水，全艦預訂今年12月底前完工交船，目前進度超前，可望提早在10月交船。

官員表示，600噸級巡防艦專責台日、台菲重疊經濟海域、西北、西南海域、澎湖及東沙等六處海域巡護任務，必能捍衛主權，維護漁權，確保民眾生命財產安全。

官員說，600噸級安平艦實際為750噸級，設計可加裝16枚雄二、雄三超音速反艦飛彈，艦上安裝發射架、管線與射控系統基座。中科院鎮海火箭彈專案小組已登艦規畫射控系統艤裝，包括其他雄二、雄三飛彈射控管線，都在10月前完成裝配與測試。安平艦在接到作戰命令後，24小時內完成雄二、雄三反艦飛彈裝載，由海軍派員執行飛彈戰備，進行平戰轉換，規畫2021年國軍漢光演習實兵操演驗證，實彈射擊反艦飛彈。

海巡署 雄三飛彈 漢光演習

延伸閱讀

敦睦艦隊出航 傳曾與某友好國家操演

浪大風浪板在海上漂流 民眾誤以為海難急報案

美紀德號驅逐艦傳疫情 18官兵染新冠肺炎

陸籍抽砂船越界聚集莒光海域 馬祖海巡驅逐8艘

相關新聞

海巡安平艦明天下水

海巡署艦隊分署首艘600噸級安平艦，艦身使用穿浪雙船體設計，4月27日在高雄旗津中信造船高鼎廠舉行下水儀式，預計10月前...

【即時短評】我發展中程飛彈 美放鬆箝制耐人尋味

共軍發展遠洋兵力，航母遼寧軍艦編隊南下南海，展示戰力。面對共軍實力增強，兩岸對比消長，中科院研發高性能飛彈，展示我方軍事...

擎天計畫室主導 雲峰巡弋飛彈試射 射程1500公里

中科院最近在屏東九鵬基地密集試射各式中程飛彈與火箭系統，4月14日、15日在九鵬、蘭嶼、綠島與花蓮海面，實施射高無限的飛...

中科院密集試射 專家研判火砲有雄二E巡弋飛彈

國家中山科學研究院排定4、5月密集火砲射擊，軍事專家研判，試射的火砲從火箭到飛彈，甚至可能有國家自製研發的「雄二E巡弋飛...

中科院5月將試射遠距飛彈？專家研判：雄2E巡弋飛彈

國家中山科學研究院9日在台東成功鎮進行「強弓專案」試射增程型天弓三型飛彈引發關注，不過，5月份射擊通報曝光，其射程距離和...

遼寧號前天結束南海遠訓 美軍作戰艦今航經台海

近來美軍、共軍船艦頻頻出現在台灣周遭海域。國防部今天證實，一艘美軍作戰艦由北向南經台灣海峽後，續往南行駛，全程均在國軍掌...

證實遼寧號近海現蹤 國防部首度公布自行拍攝照片

國防部今天證實，中共遼寧號航空母艦(CV-16)及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰...

敦睦艦隊染疫 海軍亡羊補牢防疫大作戰

國軍敦睦艦隊磐石軍艦爆發新冠肺炎群聚疫情，國防部今天表示，海軍與國防部已成立應變中心，除左營軍區暫停一般會客外，陸戰隊及...

軍醫未將「嗅味覺異常」設防疫關卡 敦睦艦隊染疫外擴

海軍敦睦支隊磐石軍艦官兵染疫引發民怨，國防部首度證實指出，衛福部疾管署於4月3日發布新冠肺炎通報，新增「嗅味覺異常」等項...

承認行前到休假前都未做好 國防部敦睦染疫報告攬責

敦睦艦隊爆新冠肺炎群聚感染，立院國防委員會昨天安排專案報告。國防部昨晚舉辦緊急記者會說明後，報告卻到深夜11時30分左右...

第2批第1架「類包機」旅客檢疫畫面曝光

為接回滯留湖北的國人，第2批第1架「類包機」20日晚間從上海浦東機場接運231名國人回台，中央流行疫情指揮中心在台灣飛機...

南投暨大附中門口旁也是海軍召回點　急消毒、拉封鎖線

磐石艦出現確診個案後，國防部緊急召回敦睦艦隊705名官兵，集結上車地點遍佈全台14縣市共19處，其中包含台中一中等10所...

熱門新聞

圖表看疫情／全球新冠肺炎逾20萬人死 確診數逼近300萬大關

俄羅斯專家指中國非惡意製造病毒 稱實驗室「做了絕對瘋狂的事」

「封城是不切實際的超超前部署」葉金川曝封城真正時機

敦睦艦隊頻傳二採陽性官兵 昨天23人回報不適

我國再增1例新冠肺炎確診 敦睦艦隊磐石艦實習生

好消息！ 敦睦艦隊確診者接觸台鐵車長二採仍為陰性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。