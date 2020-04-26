海巡署艦隊分署首艘600噸級安平艦，艦身使用穿浪雙船體設計，4月27日在高雄旗津中信造船高鼎廠舉行下水儀式，預計10月前完成火箭彈射控、反艦飛彈管線與基座的艤裝後交艦。國安官員說，安平艦明年將參與國軍漢光演習，驗證雄二或雄三反艦飛彈實彈射擊戰備能量。

安平艦是海巡艦艇平戰轉換、升級台海防衛能量的指標艦艇。艦艇平戰轉換法源，源自國防法第4條第1項與第2項，中華民國國防軍事武力，包含陸軍、海軍、空軍組成軍隊。作戰時期國防部得因軍事需要，陳請行政院許可，將其他依法成立的武裝團隊，納入作戰序列運用。

為強化海域執法及巡防能量，海巡署籌建海巡艦艇，民國107年到116年十年內籌建141艘新式海巡艦艇。國安官員指出，配合台海防衛作戰環境及平戰轉換需求，部分新式海巡艦艇將採用海軍的載台設計，預留武器及導控系統迅速加裝的空間，以符平戰轉換需求。一旦台海有防衛作戰需求時，海巡艦艇可在最短的時間加裝武器系統，抽調武器操作小組登艦，可由執法角色轉換為執行軍事防衛任務。

官員指出，新造600噸級巡防艦參考海軍沱江艦設計基礎，建造最大航速高達40節以上巡防艦，高於台南艦的25節，除針對勤務性質、任務特性及使用需求加以改良精進，轉化為海巡模組外，增設高壓水砲，強化船體結構強度與穩定，風浪承受度可達蒲福氏風級9級，與2000噸級台南艦耐浪程度完全相同，符合海巡任務需求，確保平戰轉換的能力。

官員表示，新建600噸級巡防艦續航力達2000浬，另在側舷處設置救難作業區，搭載獨立作業的警備救難艇，有效執行海上救生救難、越界陸船登檢及驅離等勤務，正由中信造船廠依約建造中，首艘600噸級巡防艦安平艦明日下水，全艦預訂今年12月底前完工交船，目前進度超前，可望提早在10月交船。

官員表示，600噸級巡防艦專責台日、台菲重疊經濟海域、西北、西南海域、澎湖及東沙等六處海域巡護任務，必能捍衛主權，維護漁權，確保民眾生命財產安全。

官員說，600噸級安平艦實際為750噸級，設計可加裝16枚雄二、雄三超音速反艦飛彈，艦上安裝發射架、管線與射控系統基座。中科院鎮海火箭彈專案小組已登艦規畫射控系統艤裝，包括其他雄二、雄三飛彈射控管線，都在10月前完成裝配與測試。安平艦在接到作戰命令後，24小時內完成雄二、雄三反艦飛彈裝載，由海軍派員執行飛彈戰備，進行平戰轉換，規畫2021年國軍漢光演習實兵操演驗證，實彈射擊反艦飛彈。