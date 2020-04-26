【即時短評】我發展中程飛彈 美放鬆箝制耐人尋味

共軍發展遠洋兵力，航母遼寧軍艦編隊南下南海，展示戰力。面對共軍實力增強，兩岸對比消長，中科院研發高性能飛彈，展示我方軍事科技能力，一方面推動國防自主能量，突破國際軍事科技管制限制，另一方面，早年美方處處牽制與衛星偵察我方飛彈研發，現在主客觀條件改變，美方對對台灣發展中程地對地飛彈的政治箝制，也比過去略有寬鬆，頗為耐人尋味。

中華民國推動發高性能飛彈研發數十年，早年多為美方限制，當時行政院長孫運璿曾發表研發飛彈談話，立刻引起美方在台人員關切施壓，但在這樣困難的條件下，我們仍能突破美國政治封鎖，逐步獲得許多成果，青峰飛彈遭美施壓停止後，我方仍然研發出多款雄風飛彈。

雄風飛彈的成功，堆疊出後續各型飛彈研發技術與經驗，國軍雄二E型飛彈成軍多時，被列為特種飛彈。近年興建彈庫基地，顯示相關彈種逐漸成為飛彈部隊主力，對於台海防衛的源頭打擊並非聊備一格。中科院近來在台灣東部外海實施各型研發飛彈測試，無非新的研發需要實際驗證。

中科院研發飛彈多年，歷經兩蔣總統，後來以代號W99小組，進行長程火箭載具研發，歷經李登輝、陳水扁、馬英九三位總統，分別以擎天、擎昇、層系、擎揚等專案，分案完成中程地對地飛彈各段研發計畫，政府去年核准中科院成立擎天計畫室，代表雲峰飛彈有量產計畫，初期僅生產20枚到30枚戰備彈，但可因應戰備需求擴大。

我國發展各式防空、攻陸武器，關鍵零組件如陀螺儀等，許多國家輸出時，要求我方必須載明最後使用目的，經過核准，方能輸入。雲峰飛彈進入量產，關鍵零組件備料與需求量增加，採購零組件量大，難免引起國際關注。但以美方目前壓制大陸的政治氛圍，只要台灣不發展核武，中科院對外採購中長程導彈機敏組件的需求，或可有更大空間。

中科院在台灣東部外海進行高性能飛彈測試，這是落實中華民國的國防科技自主，不受制於他人，這不只是單純的國防科技研發，也是顯示國軍對於台海防衛的決心，軍事科技研發是為確保和平，讓有敵意的一方，不敢輕啟戰端，國人應該支持。