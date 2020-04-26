擎天計畫室主導 雲峰巡弋飛彈試射 射程1500公里

中科院最近在屏東九鵬基地密集試射各式中程飛彈與火箭系統，4月14日、15日在九鵬、蘭嶼、綠島與花蓮海面，實施射高無限的飛彈射擊，傳聞是中科院擎天計畫室試射射程1500公里的雲峰巡弋飛彈。經過這次射擊確認，雲峰可望量產。

中科院不評論雲峰試射，中科院表示，各項武器研發測試，均依規定事先完成射擊通報公告，視當時天候環境及任務狀況實施。對於14日、15日在東部外海的射擊，屬中科院例行研發測試，請國人基於國家安全與國防自主，能夠給予鼓勵和支持。

中科院從事自研飛彈系統研發，4月測試強弓專案天弓三型增程型防空飛彈失敗後，4月包括5日、6日、12日、13日、14日、15日、18日、19日，陸續在東部外海實施各式飛彈鑑測。由於中科院研發的鎮海火箭彈系統，5月將在海巡艦裝設，配合10月前交艦，須測試完畢，此波測試據傳也包括這項系統。

備受矚目的是14日、15日警戒範圍往北太平洋海域到宜蘭外海，距離300公里，彈道高度無限的射擊通報，是測試雲峰飛彈，試射由專責雲峰飛彈研發的擎天計畫室主導。

雲峰中程飛彈與戟隼雄二E型攻陸型巡弋飛彈，目前仍屬機密，雄二E已服役近20年，原採露天儲放部署，曾遭衛星偵照掌握部署地點與數量。

國軍近兩年以戰備急需為由，緊急發包工程，在北部與南部建設特種飛彈專用基地，設計抗炸飛彈車庫與天車吊掛裝備，作為雲峰與雄二E巡弋飛彈基地。在政府公開工程招標案網頁，可看到獲飛彈車庫設計。