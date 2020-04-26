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擎天計畫室主導 雲峰巡弋飛彈試射 射程1500公里

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中科院本月在九鵬基地密集試射各式自行研發的中程飛彈與火箭系統。其中於14、15日在九鵬、蘭嶼、綠島與花蓮海面實施射高無限的飛彈射擊，被私下透露是中科院「擎天計畫室」主導射程1500公里的高空高速巡弋飛彈「雲峰」。圖為弓三 ，示意圖。圖／中科院
中科院本月在九鵬基地密集試射各式自行研發的中程飛彈與火箭系統。其中於14、15日在九鵬、蘭嶼、綠島與花蓮海面實施射高無限的飛彈射擊，被私下透露是中科院「擎天計畫室」主導射程1500公里的高空高速巡弋飛彈「雲峰」。圖為弓三 ，示意圖。圖／中科院

中科院最近在屏東九鵬基地密集試射各式中程飛彈火箭系統，4月14日、15日在九鵬、蘭嶼、綠島與花蓮海面，實施射高無限的飛彈射擊，傳聞是中科院擎天計畫室試射射程1500公里的雲峰巡弋飛彈。經過這次射擊確認，雲峰可望量產。

中科院不評論雲峰試射，中科院表示，各項武器研發測試，均依規定事先完成射擊通報公告，視當時天候環境及任務狀況實施。對於14日、15日在東部外海的射擊，屬中科院例行研發測試，請國人基於國家安全與國防自主，能夠給予鼓勵和支持。

中科院從事自研飛彈系統研發，4月測試強弓專案天弓三型增程型防空飛彈失敗後，4月包括5日、6日、12日、13日、14日、15日、18日、19日，陸續在東部外海實施各式飛彈鑑測。由於中科院研發的鎮海火箭彈系統，5月將在海巡艦裝設，配合10月前交艦，須測試完畢，此波測試據傳也包括這項系統。

備受矚目的是14日、15日警戒範圍往北太平洋海域到宜蘭外海，距離300公里，彈道高度無限的射擊通報，是測試雲峰飛彈，試射由專責雲峰飛彈研發的擎天計畫室主導。

雲峰中程飛彈與戟隼雄二E型攻陸型巡弋飛彈，目前仍屬機密，雄二E已服役近20年，原採露天儲放部署，曾遭衛星偵照掌握部署地點與數量。

國軍近兩年以戰備急需為由，緊急發包工程，在北部與南部建設特種飛彈專用基地，設計抗炸飛彈車庫與天車吊掛裝備，作為雲峰與雄二E巡弋飛彈基地。在政府公開工程招標案網頁，可看到獲飛彈車庫設計。

雲峰飛彈原規畫山區固定式部署，歷年漢光兵推驗證遭第一擊時，容易被摧毀破壞，因此生產十餘套機動發射系統與20枚到30枚戰備彈，每輛發射車部署一枚，平時同樣進駐基地車庫隱蔽，戰時機動前往野戰地點部署反擊。

國軍近兩年以戰備急需為由緊急發包工程，在北部與南部建設特種飛彈專用基地，設計抗炸飛彈車庫與天車吊掛裝備。圖／政府招標網頁
國軍近兩年以戰備急需為由緊急發包工程，在北部與南部建設特種飛彈專用基地，設計抗炸飛彈車庫與天車吊掛裝備。圖／政府招標網頁
中科院本月在九鵬基地密集試射各式自行研發的中程飛彈與火箭系統。其中於14、15日在九鵬、蘭嶼、綠島與花蓮海面實施射高無限的飛彈射擊，被私下透露是中科院「擎天計畫室」主導射程1500公里的高空高速巡弋飛彈「雲峰」。圖／漁業署射擊通報網頁
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