獨／傳疫情悄悄從海軍燒向陸軍？陸軍司令部：採檢送驗

陸軍步兵訓練指揮部官兵今天向本報投訴，指揮部兩名官兵因支援載運磐石軍艦確診官兵，懷疑有新冠肺炎症狀，已住院治療，且這兩人在隔離治療前還接觸部隊同袍與長官，指揮部基層人心惶惶。陸軍司令部公共事務組表示，事發當天兩名官兵出現腹瀉症狀，已經送相關醫院隔離治療中，也採檢體送驗確認有無感染中，並無所謂隱匿不報的狀況。相關情況待中央流行疫情指揮中心證實。

投訴內容指出，指揮部兩名中尉醫官得知「強烈建議」通報中央疫情指揮中心並立即就醫篩檢，不料指揮部醫務主管竟疑因擔心事態擴大、且已先通報支援海軍的官兵「一切正常」而隱匿疫情，其中一名醫官看不下去寫下「部隊日誌貼」在同袍群組，還強調「洩漏軍機、要辦就辦」，但貼文不久還是刪除。

投訴內容指出，該名醫官在貼文寫下，因為指揮部有兩名官兵奉派支援運送磐石軍艦人員，不久出現不明原因腹瀉，已符合新冠肺炎疑似個案就醫篩檢條件，也未依防疫規定即刻居家檢疫反而先回指揮部還接觸「參謀長」。

投訴內容指出，該名醫官稱，前天發現3名支援磐石艦人員的官兵當中有兩人不約而同出現腹瀉症狀， 強烈建議官兵立即打1922中央疫情指揮中心通報，並就醫進行新冠肺炎病毒篩檢，不料兩名醫官向指揮所醫務所主任報告，主任卻以沒有發燒等症狀，不願意向上呈報。