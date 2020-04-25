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指揮中心下午2時記者會 台鐵車長、敦睦艦隊檢驗受關注

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

海軍敦睦艦隊官兵集中檢疫滿一周，五一連假前是重點觀察期，相關接觸者可能於近日陸續度過潛伏期、開始發病，昨天就傳出有任職於台灣鐵路管理局的接觸者疑似感染，尚待第二次採檢結果斷定是否確診。社會同時關注敦睦艦隊全體官兵的血清抗體檢出情形，盼更了解艦上傳染情形。

中央流行疫情指揮中心今天將於今天下午2時召開新冠肺炎例行記者會，暫訂由疫情監測組（疾管署）出席，說明疫情及防疫作為等事宜，並提供直播。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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