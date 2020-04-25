指揮中心下午2時記者會 台鐵車長、敦睦艦隊檢驗受關注

針對敦睦艦隊三月九日靠岸左營港的檢疫及放行官兵標準，國防部副部長張哲平昨天表示，艦隊返國後到放行前，聯檢小組有聯檢計畫、實施項目，聯檢小組作業的經過，可能是這次敦睦艦隊染疫事件中很重要的一部分，他坦承，這部分現在也看到有些地方，與認知上的SOP（標準作業程序）有落差，會是未來待查明的重點。

2020-04-25 00:06