並非有發燒就要返航 國防部：重點在該回報而未回報

國防部接連兩天針對海軍敦睦艦隊染疫舉行記者說明。對於支隊長陳道輝為何未依國防部指導，在艦上有人發燒時返航，國防部副部長張哲平表示，不明發燒的態樣太多，因此有人發燒就要返航是誤會，重點在有無確實回報狀況，以進一步評估，讓而非糾結於文字定義，張哲平強調，有發燒就要回報，問題出在沒回報。

張哲平今天記者會上出示國防部長嚴德發在2月25日視導承德軍艦裁示事項文件，內文載明「防疫期間艦艇於海上執行任務如有疑似個案，即申請救護直升機執行人員後送，清查該員接觸史，密切接觸人員轉移至自主健康管理區管理」。

張哲平說，執行任何任務都要回報發燒狀況，回報後才能評估，如果有需要，可以申請直升機，因為是否返航並非一個支隊長權責。

針對出現疑似病例時的處理方式。張哲平解釋，檢視海軍司令部的指導計畫、艦指部的實施計畫及部長室的任務提報等資料，雖然內容未必完全相同，但都有提及，若遇到發燒等疑似案例一定要回報，然後才進入到討論任務取消階段。

張哲平表示，不在軍中體系的人，可能會以為一旦有人發燒，部隊就要回來，這其實是大家的誤會；照程序還是要先回報有發燒情況，國防部才能去做評估。

至於表單上除了「不明原因發燒」以外，沒有其他任何對於「發燒」描述的欄位可勾選，是否應此造成陳道輝在3月11日認定該名發燒人員是扁桃腺發炎所致，才沒勾選「不明原因發燒」。國防部發言人史順文表示，回報表單是制式化設計，若有進行相關健康諮詢，都包括在「不明原因發燒」中，要予以回報。