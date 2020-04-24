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遼寧號前天結束南海遠訓 美軍作戰艦今航經台海

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國防部昨天公布一張中共遼寧號(CV-16)航空母艦照片，此為國軍首度公布自行拍攝的遼寧號航艦照片。圖／國防部提供
國防部昨天公布一張中共遼寧號(CV-16)航空母艦照片，此為國軍首度公布自行拍攝的遼寧號航艦照片。圖／國防部提供

近來美軍、共軍船艦頻頻出現在台灣周遭海域。國防部今天證實，一艘美軍作戰艦由北向南經台灣海峽後，續往南行駛，全程均在國軍掌握中。

國防部昨表示，中共遼寧號航空母艦(CV-16)及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965)，12日經巴士海峽進入南海，於前天結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行；並首度公布國軍監控遼寧號的空拍照。

國防度今天上午7時再度發出新聞稿表示，一艘美軍作戰艦，由北向南航經台灣海峽後，正繼續往南行駛。國防部指出，美艦此次通過台灣海峽是執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美軍 國軍 台灣海峽

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