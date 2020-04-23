證實遼寧號近海現蹤 國防部首度公布自行拍攝照片

海軍敦睦艦隊成員確診新冠肺炎，外傳敦睦艦隊有執行機密任務。總統蔡英文說，這次是有一些比較特殊任務，不方便在公開場合說，「但是，你問我除了帛琉之外，有沒有去到別的地方，我的答案是沒有」。

2020-04-22 13:18