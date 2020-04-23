證實遼寧號近海現蹤 國防部首度公布自行拍攝照片
國防部今天證實，中共遼寧號航空母艦(CV-16)及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965)，12日經巴士海峽進入南海，於昨天結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行。
國防部表示，遼寧號航訓期間，國軍除運用聯合情監偵系統全程監控外，並於我ADIZ內派遣海軍艦船8艘擔任警戒、監控及側護任務，確維國家安全與區域和平穩定。
國防部也公布一張中共遼寧號(CV-16)航空母艦照片，此為國軍首度公布自行拍攝的遼寧號航艦照片。
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