軍艦疫情觀察期至30才日過關 陳時中：維持原有步調

敦睦艦隊爆發群聚疫情，確診者發病期曾於社區移動，外界憂爆發大規模群聚，以全船4月15日下船，加上14天潛伏期，也就是直到4月30日，如果未發生社區傳染就代表台灣過關，但有專家認為應觀察28日才足夠，對此，指揮中心表示，隔離檢疫做得好，就維持原有步調。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前已達11天無新增本土個案，11天零確診代表本土相對是安全的，但由於國際情況依然嚴峻，所以現在還是嚴密的監測奇，敦睦和本土情況是相對獨立的事件，不用因為這樣的事件去衍生說台灣變得不安全。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，疫調的群聚現象，這次敦睦艦隊是特例，在海上時間長，海上時間是靠港後一段時間才被診斷，磐石艦的時間比起陸地上案子比較長。

張上淳表示，磐石艦出現時陰時陽個案，研判與發病至回國內已隔一段時間，今天新增的一採陰轉陽個案，本就被集中隔離，需要被觀察。陳時中補充，「這個案子特殊，時間長，我們也非常重視。」一方面透過了解期途徑，一方面也對未來政策思考有幫助。

陳時中表示，敦睦艦隊是外面進來，可算是獨立事件，不是本土出來，但來源仍在繼續研判，獨立去分析，做相關疫調，把需要隔離的做、採檢繼續做，本土是否有隱藏個案或無症狀個案，「我們現在沒看到，因為無症狀會搭配依定比例有症狀者，目前看到是沒有。」