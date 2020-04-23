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直播／敦睦艦隊疫情恐再擴大？ 指揮中心14:00記者會

敦睦染疫拔官 前艦隊長：被不懂海軍的陸軍部長犧牲

國軍近10年發生什麼問題？ 網友一句話突破盲點

聯合新聞網 / 綜合報導
國軍敦睦艦隊發生群聚感染，引發網友對國軍的質疑。圖／軍聞社提供
國軍敦睦艦隊發生群聚感染，引發網友對國軍的質疑。圖／軍聞社提供

近日敦睦艦隊海軍群聚感染一事鬧得沸沸揚揚，截至23日上午已有28人確診。再加上軍方高層說法反覆，讓網友忍不住上PTT發問國軍近十年到底出了什麼事？」此文一出，過來人直接突破盲點，表示是因為資訊發達，才使軍中原本就有的問題暴露出來。

PTT網友細數幾件近年國軍發生的問題，「從洪仲丘、阿帕契、雄三誤射、毒品在軍營裏面，再到最近的摩鐵事件、病毒在軍艦上感染，之前還有休假期間在外鬥毆、酒駕」，樁樁件件讓網友不禁好奇「國軍到底哪裡出了問題啊？」

網友直白點出，「是現在資訊發達吧，問題本身就有」、「以前就這樣了，只是以前沒人敢檢討國軍」、「從不透明的爛變成透明的爛」、「國軍一直沒變阿……」、「以前都直接被壓下去吧」、「近八十年一樣的問題」。

也有網友追究到軍中生態問題，「國軍哪一天制度正常過？都只會妥善率100%」、「是社會進步但國軍還在20年前」、「只有爵卿想打仗，其他人都是混口飯吃」、「以前裡面亂打人霸凌的一堆，連上報機會都沒有」、「你在軍中就所有事情都上報看看啊」。還有網友認為，「沒有什麼問題，軍隊不常打仗留國內，當然一出事就會被放大看」。

PTT 國軍 敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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