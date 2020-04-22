船泊靠港免居家檢疫 陳宗彥：有前提
海軍敦睦艦隊爆出疫情，甚至到港後不用居家檢疫便在社區內趴趴走，造成人心惶惶，也令民眾對於船泊靠港的檢疫規定產生諸多疑問。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今說明，國內航線不受居家檢疫規定，至於國際線除非有30天內完整航行日誌，明確記載航行中沒有任何接觸，則可改為自主健康管理。
日前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，軍艦如同過去所有船舶規定30天內未曾靠港、靠岸，船員才可下船。然而也引發民眾質疑船舶靠港究竟是否有標準程序，是否都要集中檢疫兩周。
陳宗彥今天在會上則表示，不論漁船或任何船舶，基本上分為國內跟國際線，若是國內線維持在國內航行，便不受居家檢疫管制，國際線則原則上都要居家檢疫14天。
但是國際線若要採自主健康管理，前提是30天的航行日誌上，要明確記載航行中沒有任何接觸、航員的身體健康也要沒有問題，才可申請。
陳宗彥指出，國際商船、遠洋漁船依據國際公約規範，航行日誌除了要明確記載健康狀況，也需要船長簽名，並於靠港前72小時提交審視，並且要填報健康聲明書，船長、船務公司要負起責任。
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