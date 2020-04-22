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立院成立「敦睦艦隊磐石艦新冠肺炎染疫專案調閱小組」

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
立法院外交及國防委員會朝野今日決議，將成立「109年敦睦艦隊磐石艦新冠肺炎染疫專案調閱小組」由立法院介入調查。圖：擷自立法院直播畫面
立法院外交及國防委員會朝野今日決議，將成立「109年敦睦艦隊磐石艦新冠肺炎染疫專案調閱小組」由立法院介入調查。圖：擷自立法院直播畫面

國防部、海軍司令部正針對敦睦艦隊磐石艦染疫過程與責任歸屬進行調查，發生高層與遭調查的基層看法不一致的現象。立法院外交及國防委員會朝野今日決議，將成立「109年敦睦艦隊磐石艦新冠肺炎染疫專案調閱小組」由立法院介入調查。

委員會今日提出臨時提案決議，因109年敦睦艦隊任務發生大量新冠肺炎群聚感染確診案例，磐石艦副長朝令、航泊日誌與士官紀錄簿，及船位描跡圖，四項文件紀錄艦上發生大小事情，有助於立法院調查國防部相關疏失及責任，提案將磐石艦109年敦睦艦隊任務中之副長朝令、航泊日誌與士官紀錄簿及船位回報系統迴跡圖，各複製一份，送交外交及國防委員會，文書涉及保密部分，請國防部依相關保密規定辦理。

委員會同時決議，因109年敦睦艦隊任務發生大量新冠肺炎群聚感染確診案例，國防部因相關當事人均遭隔離，人事物證搜集困難，導致第一時間未向國人說明清楚，應予檢討，因此提案立法院外交及國防委員會成立109年敦睦艦隊磐石艦新冠肺炎染疫專案調閱小組，針對國防部及相關單位疏失進行專案調查。

新冠肺炎 敦睦艦隊 磐石艦

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