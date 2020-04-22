立院成立「敦睦艦隊磐石艦新冠肺炎染疫專案調閱小組」
國防部、海軍司令部正針對敦睦艦隊磐石艦染疫過程與責任歸屬進行調查，發生高層與遭調查的基層看法不一致的現象。立法院外交及國防委員會朝野今日決議，將成立「109年敦睦艦隊磐石艦新冠肺炎染疫專案調閱小組」由立法院介入調查。
委員會今日提出臨時提案決議，因109年敦睦艦隊任務發生大量新冠肺炎群聚感染確診案例，磐石艦副長朝令、航泊日誌與士官紀錄簿，及船位描跡圖，四項文件紀錄艦上發生大小事情，有助於立法院調查國防部相關疏失及責任，提案將磐石艦109年敦睦艦隊任務中之副長朝令、航泊日誌與士官紀錄簿及船位回報系統迴跡圖，各複製一份，送交外交及國防委員會，文書涉及保密部分，請國防部依相關保密規定辦理。
委員會同時決議，因109年敦睦艦隊任務發生大量新冠肺炎群聚感染確診案例，國防部因相關當事人均遭隔離，人事物證搜集困難，導致第一時間未向國人說明清楚，應予檢討，因此提案立法院外交及國防委員會成立109年敦睦艦隊磐石艦新冠肺炎染疫專案調閱小組，針對國防部及相關單位疏失進行專案調查。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言