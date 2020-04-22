統帥對敦睦計畫只說尊重 藍委批國防部為蔡英文卸責

國防部決行敦睦艦隊出訪計畫前，曾透過小軍談向蔡英文總統報告，國防部長嚴德發攬責，指敦睦艦隊出訪計畫由他核定，「那是我的權責」，蔡總統當時僅表達「尊重」。但國民黨立委陳以信表示，總統身為三軍統帥，對國防事務只有裁示，敦睦艦隊染疫這整件事現在變成只有海軍的責任，而不是蔡英文的責任，他為國防部感到悲哀。

國防部今天在立法院外交及國防委員會提出「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，由部長嚴德發列席報告、備詢。陳以信以過去在總統府任職的見聞質詢表示，蔡總統今日曾談到，這次敦睦有所謂特殊任務，他詢問嚴德發這次出海任務有無上大簽？而蔡英文聽取嚴德發說明敦睦任務時，有無因防疫因素，對任務執行與否表達關切？

嚴德發表示，他們當時是在總統府例行會議、小軍談向總統作口頭報告，而蔡總統尊重相關規劃。嚴德發表示，蔡總統一直都有強調防疫重要，「不光這件事情」。而他向總統報告時，也已將防疫規劃擺進去，有向總統說明防疫規劃，而蔡總統也曾指導要注意防疫。但敦睦艦隊出訪計畫是他核定的。

但陳以信質疑，問題在於，三軍總帥難道只有尊重，國防部用尊重兩字，就是在幫總統卸責，「她就不負責任嗎？」陳以信舉例表示，601旅勞姓飛官違規開放阿帕契案，他就在總統府，當時嚴德發是參謀總長，但這些人並不是嚴德發放進去營區的，卻要因督導不周而被記過，時任陸軍司令的邱國正也被記過。

陳以信進一步表示，三軍統帥接受國防部長報告，卻無決策權，「這是什麼三軍統帥？」總統對國防事務哪有所謂尊重，只有裁示，三軍統帥統率三軍，哪一個不是蔡英文的權責？蔡總統聽了報告，卻只有尊重國防部決定，整件事變海軍的責任，而不是蔡英文的責任，他為國防部感到悲哀。

面對質疑，嚴德發仍表示，「那是我的權責」。