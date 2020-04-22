敦睦艦隊染疫 海軍坦承三艘主力艦艇無法執行戰備任務

海軍敦睦艦隊有27名官兵與官校生確診新冠肺炎，海軍副司令梅家樹上午在立法院坦承，納編任務的三艘艦艇包括磐石艦、岳飛艦與康定艦，目前無法執行戰備任務，也沒有辦法補充其他操艦人員。國防部長嚴德發則表示，目前戰備已作調整，但他也坦承，疫情不能再發生。

國防部今天在立法院外交及國防委員會提出「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，國民黨立委江啟臣質詢關切，面對中共軍力威脅，目前納編敦睦任務的三艘艦艇七百名人員仍在隔離檢疫，海軍有無規劃替代操艦人力？正式編制在這三艘船有多少人？操艦人員是否為450人。而若疫情擴大，備胎人員在哪裡？

梅家樹答詢表示，磐石艦此次出國編制是145人，岳飛艦是169人，康定艦是143人，其餘則是納編人員。而因艦艇編制有其限制性。梅家樹坦承，目前三艘艦艇無法戰備。

嚴德發則表示，三艘艦艇上目前有留守人員，但「不能動」。而目前戰備已作調整。他也坦承，因此疫情不能再發生。