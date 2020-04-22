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敦睦訓練誰拍板？蔡英文：國防部做決定 應該予以尊重
國防部昨舉行臨時記者會，公布敦睦艦隊染疫事件的初步調查報告，國防部長嚴德發表示，敦睦艦隊出訪任務是由他與參謀總長黃曙光一起決定，並在2月19日總統府例行會議中向總統報告，總統對此則表示尊重。蔡英文總統表示，已經做成的決定，應該是予以尊重。
蔡英文總統今舉行臨時記者會，針對敦睦艦隊官兵染疫對外說明。她指出，國防部是在例行簡報有提到他們的工作中間有一項為敦睦艦隊訓練。她並表示，這是國防部長對總統的例行性報告，已經做成的決定，總統應該是予以尊重。
至於有無在會議中針對新冠肺炎疫情要求國防部加強戒備，做適度的提醒，蔡英文總統則表示，「其實我不用說，國防部自己就想到這些，也特別強調他們在疫情上會做必要的措施。」
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