陳其邁：兩場會議跟磐石艦無關

敦睦艦隊染疫風波延燒，國軍口罩發放也被平面媒體爆料不確實，因為行政院副院長陳其邁早就在9日與14日兩場會議當中確認配發一天一片。陳其邁今則解釋，兩場會議與磐石艦無關。

行政院長蘇貞昌今親自主持紓困振興記者會，主題為「紓困現金、本周入帳」，台下包括副院長陳其邁、秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka、政務委員龔明鑫、衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、文化部長鄭麗君、主計長朱澤民等人共同出席。

被問到國防部口罩配發不落實，陳其邁解釋，14日的會議，是在高雄左營盤點集中檢疫量能，當時覺得744位要馬上處理，減少社區傳播，因此指揮中心九點公佈，他跟陳時中同步聯繫，主要是去掌握這艘船航行過程回報艦指部狀況，初步了解。

至於國軍口罩一天一片的部分，陳其邁說，國防部口罩需求確實是9日第一次會議，包括怎麼發放，艦艇或雷達站1天1片，一般士官兵14天10片，跟磐石艦無關。