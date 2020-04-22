快訊

亂在疫情蔓延時：中國「以疫謀南海」的趁亂連擊

「國軍的事就是我的責任」 蔡英文致歉：調查清楚後 絕不護短

陳其邁：兩場會議跟磐石艦無關

聯合報 / 記者賴于榛鄭媁／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今親自主持紓困振興記者會。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌今親自主持紓困振興記者會。記者賴于榛／攝影

敦睦艦隊染疫風波延燒，國軍口罩發放也被平面媒體爆料不確實，因為行政院副院長陳其邁早就在9日與14日兩場會議當中確認配發一天一片。陳其邁今則解釋，兩場會議與磐石艦無關。

行政院長蘇貞昌今親自主持紓困振興記者會，主題為「紓困現金、本周入帳」，台下包括副院長陳其邁、秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka、政務委員龔明鑫、衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、文化部長鄭麗君、主計長朱澤民等人共同出席。

被問到國防部口罩配發不落實，陳其邁解釋，14日的會議，是在高雄左營盤點集中檢疫量能，當時覺得744位要馬上處理，減少社區傳播，因此指揮中心九點公佈，他跟陳時中同步聯繫，主要是去掌握這艘船航行過程回報艦指部狀況，初步了解。

至於國軍口罩一天一片的部分，陳其邁說，國防部口罩需求確實是9日第一次會議，包括怎麼發放，艦艇或雷達站1天1片，一般士官兵14天10片，跟磐石艦無關。

陳其邁 口罩 行政院

延伸閱讀

病毒不分國界 陳時中投書「外交家」籲世衛接納台灣

藍委：國防部保護總統 防火牆已蓋好

磐石艦增3例 全二採陰轉陽 陳時中憂心

華麗LED下隱沒的經濟陳時中

相關新聞

敦睦艦隊的秘密任務？ 嚴德發否認曾與友軍艦艇接觸

海軍敦睦艦隊往返帛琉期間，被指曾執行「秘密任務」，國防部長嚴德發上午在立法院表示，敦睦遠航是軍事訓練，除敦睦邦誼與學生實...

陳其邁：兩場會議跟磐石艦無關

敦睦艦隊染疫風波延燒，國軍口罩發放也被平面媒體爆料不確實，因為行政院副院長陳其邁早就在9日與14日兩場會議當中確認配發一...

敦睦艦隊仍出航 蘇貞昌：保國衛民一刻不能停

新冠肺炎疫情期間，敦睦艦隊依然執行任務，卻爆出多起確診案例引發爭議。行政院長蘇貞昌今表示，雖然疫情嚴峻，但是中國飛機船艦...

敦睦艦隊染疫 海軍亡羊補牢防疫大作戰

國軍敦睦艦隊磐石軍艦爆發新冠肺炎群聚疫情，國防部今天表示，海軍與國防部已成立應變中心，除左營軍區暫停一般會客外，陸戰隊及...

軍醫未將「嗅味覺異常」設防疫關卡 敦睦艦隊染疫外擴

海軍敦睦支隊磐石軍艦官兵染疫引發民怨，國防部首度證實指出，衛福部疾管署於4月3日發布新冠肺炎通報，新增「嗅味覺異常」等項...

承認行前到休假前都未做好 國防部敦睦染疫報告攬責

敦睦艦隊爆新冠肺炎群聚感染，立院國防委員會昨天安排專案報告。國防部昨晚舉辦緊急記者會說明後，報告卻到深夜11時30分左右...

第2批第1架「類包機」旅客檢疫畫面曝光

為接回滯留湖北的國人，第2批第1架「類包機」20日晚間從上海浦東機場接運231名國人回台，中央流行疫情指揮中心在台灣飛機...

南投暨大附中門口旁也是海軍召回點　急消毒、拉封鎖線

磐石艦出現確診個案後，國防部緊急召回敦睦艦隊705名官兵，集結上車地點遍佈全台14縣市共19處，其中包含台中一中等10所...

女兵在艦艇上扮演什麼角色？ 網曝「5要角」缺一不可

海軍敦睦艦隊的新冠肺炎（COVID-19）群聚感染事件，至今（21）日確診個案已累積27例，除了引發國內民眾對疫情的高度關注外，也勾起眾人對海軍日常勤務的好奇心。一名網友就在網路論壇PTT上發文表示，自己擔任陸軍，但陸軍的女生大多被分配到輕鬆的任務，讓他相當好奇「女生在艦艇上的任務都是什麼類型的阿？」對此，深諳內幕的網友就指出，女兵在艦艇上擔任的「5要角」缺一不可。

憂高官隱匿案情 藍委建議設吹哨者保護制度

海軍敦睦支隊確診案例再增。國民黨立委萬美玲今提出2點建議表示，為避免防疫出現破口，確診官兵進行疫調時，如有涉足不當場所，...

國軍口罩每人每天一片 國防部克服個資保護問題後發放

國防部今天表示，國軍口罩每人每日一片，是國防部積極克服個資保護、註記程序、預算獲得等問題後，於4月18日完成全軍官兵註記...

擔憂染疫官兵趴趴走 陳時中：焦慮對身體傷害也很大

海軍敦睦磐石艦增加為27位新冠肺炎確診者，而艦隊官兵下船後全台趴趴走，足跡幾乎遍佈全台。因此中央流行疫情指揮中心也發布2...

熱門新聞

持續更新／敦睦艦隊27人染疫！下船後活動足跡逾10縣市

海軍磐石艦首波懲處 兩海軍將領遭拔官

我今又新增3例確診…皆為敦睦艦隊人員 總累積達425病例

圖表看疫情／星國連2天逾千例續封城 法國死亡破2萬

女兵在艦艇上扮演什麼角色？ 網曝「5要角」缺一不可

台南市今天再添病例 5天足跡快看你有沒有去過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。