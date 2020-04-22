敦睦艦隊仍出航 蘇貞昌：保國衛民一刻不能停

新冠肺炎疫情期間，敦睦艦隊依然執行任務，卻爆出多起確診案例引發爭議。行政院長蘇貞昌今表示，雖然疫情嚴峻，但是中國飛機船艦還是不停繞台擾台，保國衛民一刻不能停，怎麼樣讓海軍，船艦上有官兵有演訓機會，這是長期國軍訓練作業，海軍演訓大事，這是對的。

不過防疫部分，蘇貞昌說，這次防疫有沒到位的地方，蔡英文總統已交代誠實以對，國防部長嚴德發昨也說出四點缺失，這些都如總統指示，不要讓防疫有遺憾、破口，全體都應謹慎面對，國防部防疫有沒做好的地方，有缺失，一定行政一體，全力支持要讓它做好，相信經過這件事情，軍中會很快如總統命令改好、做好。

蘇貞昌表示，國防部、海軍為何有破口沒有做到，現在就要把他做到，有需要物資、人力、運算，行政團隊會全力支持。

蘇貞昌也說，自己當年當兵兩年，知道軍中要改也是找出方法，改得透徹，國軍保國衛民一定會做得很好，防疫碰到這個狀況，也已虛心誠意道歉，請各界給國軍時間，相信會做得好。

行政院長蘇貞昌今親自主持紓困振興記者會，主題為「紓困現金、本周入帳」，台下包括副院長陳其邁、秘書長李孟諺、發言人Kolas Yotaka、政務委員龔明鑫、衛福部長陳時中、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、文化部長鄭麗君、主計長朱澤民等人共同出席。