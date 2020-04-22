敦睦艦隊的秘密任務？ 嚴德發否認曾與友軍艦艇接觸

海軍敦睦艦隊往返帛琉期間，被指曾執行「秘密任務」，國防部長嚴德發上午在立法院表示，敦睦遠航是軍事訓練，除敦睦邦誼與學生實務訓練外，就是在區域與海域作護航，經營海上戰略補給線、戰場等，細節不便說明，但他否認曾與友軍艦艇有接觸。

嚴德發今天在立法院外交及國防委員會提出「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，他在會前受訪表示，敦睦遠航是軍事訓練，除敦睦邦誼與學生實務訓練外，就是在區域與海域作護航，與海上戰略補給線、戰場經營，在遠航訓練來作，與戰備任務是有關聯的，細節不便說明。

嚴德發表示，敦睦遠航是年度計畫一個科目，在防衛作戰範疇內，他否認在海上曾與友軍艦艇接觸。