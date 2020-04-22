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敦睦艦隊官兵訪帛琉也曾戴上口罩 國防部秀照片

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
海軍敦睦支隊訪帛琉返國後部分官兵染新冠肺炎確診，外界注意到我駐帛琉大使館發布影像中，官兵在帛琉從事訪問活動時未戴口罩。圖：國防部「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告
海軍敦睦支隊訪帛琉返國後部分官兵染新冠肺炎確診，外界注意到我駐帛琉大使館發布影像中，官兵在帛琉從事訪問活動時未戴口罩。圖：國防部「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告

海軍敦睦支隊訪帛琉返國後部分官兵染新冠肺炎確診，外界注意到我駐帛琉大使館發布影像中，官兵在帛琉從事訪問活動時未戴口罩，批評海軍防疫不力。國防部今天出示影像，強調敦睦支隊攜帶防疫口罩高達3萬4550個，考量當地未有確診案例，除官式拜會及戶外體育、表演活動，未戴口罩外，其他如文化參訪旅遊等全程都配戴口罩。

國防部今天將在立法院外交及國防委員會提出「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，由國防部長嚴德發列席報告。國防部在書面報告中表示，敦睦支隊攜帶防疫物資整計口罩3萬4550個，每人每天1片，可達45天存量、克流感、一般（嚴重）肺炎抗生素、上呼吸道症狀用藥品及600套隔離衣等。

國防部表示，海軍敦睦艦隊康定艦靠泊帛琉期間，艦上因考量疫情影響，已取消當地民眾艦艇參訪，僅於碼頭舉行歡迎式、拜會總統、軍威表演、友誼壘球賽及聯合升旗典禮等官式活動；敦訪行程均採分批、分地暨團進團出方式實施。另考量當地未有確診案例，除官式拜會及戶外體育、表演活動，未戴口罩外，其他全程均配戴口罩。

國防部今日出示影像，強調敦睦支隊攜帶防疫口罩高達3萬4550個，考量當地未有確診案例，除官式拜會及戶外體育、表演活動，未戴口罩外，其他如文化參訪旅遊等全程都配戴口罩。圖：國防部「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告
國防部今日出示影像，強調敦睦支隊攜帶防疫口罩高達3萬4550個，考量當地未有確診案例，除官式拜會及戶外體育、表演活動，未戴口罩外，其他如文化參訪旅遊等全程都配戴口罩。圖：國防部「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告

口罩 國防部 帛琉

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