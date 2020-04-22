敦睦艦隊染疫 海軍亡羊補牢防疫大作戰

國軍敦睦艦隊磐石軍艦爆發新冠肺炎群聚疫情，國防部今天表示，海軍與國防部已成立應變中心，除左營軍區暫停一般會客外，陸戰隊及陸軍化兵連近日將陸續完成高雄左營地區17處營區內及營區外周遭環境消毒作業，使地區官兵及附近民眾安心。

國防部今天將在立法院外交及國防委員會提出「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，由國防部長嚴德發列席報告，並備質詢。國防部在報告中再度為軍艦官兵染疫確診表達歉意。

國防部在書面報告中表示，海軍敦睦支隊4月18日發生官兵確診病例後，海軍即遵國防部指導，同步成立應變中心，要求已休假返家人員在家待命，要求不得搭乘任何大眾交通工具，並與家屬保持距離、配戴口罩。相關資訊一律由中央流行疫情指揮中心發布。同時調查個人接觸史。三艘任務艦與碼頭周遭環境實施全面消毒。要求全軍配戴口罩。依中央疫情指揮中心指導，完成檢疫隔離所人員安置分配及後續集結點與接駁人員規劃。

海軍表示，當時完成人員運輸計畫後，立即檢派專車將支隊717人除各艦9員留艦隔離外，分送至7處檢疫所隔離，並管制完成採檢；另增派7名上校，至各檢疫所配合應變中心協處；集結地 點選用，以最短時間、最少集結人數，迅速完成集合，以減少官兵在外接觸範圍；集合地點以場地空曠、通風良好及地標明顯、易於辨識、不易混淆的地點。

對於其中曾選擇台中一中作為集合點，海軍解釋，因當時有時間壓力，必須於最短時間內，急於將官兵召回，因此任務規劃未儘周全，事先未能與相關單位溝通協調，造成社會大眾擔憂與困擾，海軍表達歉意。

海軍進一步表示，海軍已實施營區內外全面消毒，已訂定左營軍區與周邊環境消毒實施計畫，4月18日已完成水星6號碼頭及西14號碼頭大面積消毒作業，19日完成支隊三艘艦各艦艙間消毒，以降低感染風險。4月20至24日將由陸戰隊及陸軍化兵連陸續完成左營地區17處營區內及營區外周遭環境消毒作業，使地區官兵及附近民眾安心 。

海軍說，左營軍區除施工工程外，全面禁止會客。4月18日起，暫停各營區一般會客作業，已簽奉核定的工程，則落實要求施工人員全程配戴口罩，並填寫「健康切結書」、「嚴重特殊傳染性肺炎防治自我評估表」及體溫量測等各項防疫作為，另施工單位須指派專人全程陪同督導。

海軍表示，海軍已下令敦睦支隊納編人員的上一級單位，編成關懷小組，針對進入檢疫所隔離的官兵弟兄及其眷屬，要求經常關懷慰問，提醒注意個人身體狀況，作好自主健康管理，同時提供眷屬協處專線電話，作好官兵及眷屬照顧工作。

海軍表示，考量艦艇特性，艦指部艦艇於防疫期間藉分艙、分隊、分流、分時等方式，將各部門、各隊人員打破原建制，平均分配至各住艙，避免感染影響艦艇應有戰力。軍艦上官廳、士官長廳、上士廳及大飯廳等用餐地點，座位採梅花座間隔方式規劃，並標註座位，確保用餐安全距離。