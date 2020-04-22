軍醫未將「嗅味覺異常」設防疫關卡 敦睦艦隊染疫外擴

海軍敦睦支隊磐石軍艦官兵染疫引發民怨，國防部首度證實指出，衛福部疾管署於4月3日發布新冠肺炎通報，新增「嗅味覺異常」等項目，磐石艦航行途中隨艦醫官未接獲衛福部所發布的最新疫情資訊；9日獲得新增肺炎通報定義後，也未能回溯追蹤曾喪失嗅、味覺症狀的官兵。加上支隊返國泊靠後，軍醫聯檢編組登艦作最後確認時，也仍未將已掌握的關鍵病癥「嗅味覺異常」列入官兵個人填寫的「入境健康聲明」勾選項目。導致海軍未能捍衛各道防疫關口，嚴重斲傷國軍形象。

海軍司令部也表示，疫情資訊應即時傳遞至支隊，使各艦醫療人員儘早掌握最新疫病訊息，做出正確診斷，使官兵獲得早掌握最新疫病訊息。爾後重大疫病資訊，納入作戰系統通報機制，避免類案再生。同時也將強化醫官職業敏感度，醫官在接獲新興傳染病相關徵候與通報重要資訊時，應納入醫療診斷或防疫常態作業，並回溯就診紀錄有無類案，以有效防範傳染疾病爆發，確保軍艦官兵安全。

國防部今天將在立法院外交及國防委員會提出「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案報告，由國防部長嚴德發列席報告，並備質詢。立法院民進黨及國民黨團均展開甲級動員。嚴德發昨天提前召開記者會，就「海軍敦睦支隊初步調查結果」進行說明，他除率領國防部將領向國人與罹病官兵家屬鞠躬道歉外，同時披露海軍防疫缺失，公布首波懲處名單，敦睦艦隊支隊長陳道輝、艦指部指揮官高嘉濱調離現職，接受調查；而嚴德發與海軍司令劉志斌已向蔡總統自請處分。

根據國防部送立法院的書面報告表示，海軍敦睦艦隊防疫缺失，包括防疫通報機制未落實。依指導計畫支隊於國外航行期間，各駐艦醫官每日14時彙整該艦就診狀況，回傳支隊醫療小組彙整，由醫療小組長綜合評量病情，並向支隊長報告。磐石軍艦共377名官兵，其中148名有就診紀錄，合計226人次，其中發燒個案5人，新冠肺炎篩檢為陰性，人員中確診13人。

國防部進一步表示，敦睦支隊並未即時傳遞防疫動態資訊。衛福部疾管署於4月3日發布新冠肺炎通報，新增「嗅味覺異常」等項目，國防部於6日持續宣導，並於7日令轉發防疫管控指導予艦指部，其中包含「乾咳、腹瀉、嗅味覺異常」，可能也是新冠病毒的癥候等內容，但艦指部4月9日才以包裹式軍網電郵傳送支隊。

國防部說，敦睦艦隊航行途中，因隨艦醫官未接獲衛福部4月3日所發布的最新疫情資訊，以致未察覺喪失味、嗅覺也是新冠肺炎的臨床癥候；4月9日獲得新增肺炎通報定義後，也未能回溯追蹤曾喪失嗅、味覺症狀人員。

國防部同時指出，軍醫系統的聯檢疫調也欠嚴謹。海軍檢疫過程雖參照疾管署現行作為擬訂，但未將掌握的最新關鍵病癥如「嗅味覺異常」列入個人填寫的「入境健康聲明」勾選項目。

國防部指出，海軍事前防疫措施規劃不足。艦指部為因應新冠肺炎及流感防疫，雖訂有單位及個人防範措施，但均僅針對境內防範措施，而未針對執行遠航任務期間，於行前訂立應遵行的防疫措施與相關標準作業程序，以致敦睦艦隊即將訪抵左營港前，所適用的檢疫程序、入境條件仍不明確，不得不以比照其他部會的規定辦理，顯然事前規劃不足。

國防部認為，這些因素經國防部初步調查確認，海軍敦睦支隊在行前、執行任務期間及休假前的聯合檢疫工作皆未落實風險管理，導致未能捍衛各道防疫關口，引發社會指摘，嚴重斲傷國軍形象。