承認行前到休假前都未做好 國防部敦睦染疫報告攬責

敦睦艦隊爆新冠肺炎群聚感染，立院國防委員會昨天安排專案報告。國防部昨晚舉辦緊急記者會說明後，報告卻到深夜11時30分左右，各平面媒體多已截稿後才以電子檔提供立委。報告內容除強調敦睦計畫由國防部核定，此行也僅訪帛琉。

延續昨晚國防部記者會基調，報告中也重申，此次缺失肇因事前防疫措施規劃不足、聯檢疫調欠嚴謹、未即時傳遞防疫動態資訊與防疫通報機制未落實4點，「敦睦支隊在行前、執行任務期間及休假前的聯合檢疫工作皆未落實風險管理」。

國防部在報告中指出，目前敦睦艦隊 3 艘任務艦官兵都已實施隔離檢疫，任務艦與碼頭周遭環境實施全面消毒，海軍也已妥善調整相關兵力運用規劃，不影響戰訓任務執行。

後續精進風險控管，國防部報告中說，除將增加艦艇分艙分流、落實疫情資訊即時傳遞機制外，也要「強化醫官職業敏感度」，讓醫官在接獲新興傳染病徵候與通報資訊時，可納入醫療診斷或防疫常態作業，並回溯就診，確保全艦人員安全。