第2批第1架「類包機」旅客檢疫畫面曝光

為接回滯留湖北的國人，第2批第1架「類包機」20日晚間從上海浦東機場接運231名國人回台，中央流行疫情指揮中心在台灣飛機維修公司修護棚廠設置檢疫作業區，動員280多名工作人員執行檢疫、入境通關作業，棚內作業畫面21日曝光。

畫面顯示，近300名工作人員進駐時都穿著全身包覆式隔離衣，配備頭罩及防護鏡，確保工作人員安全。飛機停妥並靠上扶梯，航警局的聯絡官、疾病管制署的檢疫官率先登機，向旅客說明檢疫及通關程序。

旅客不論大人還是小孩，全身都穿著隔離衣，戴面罩及口罩，旅客下機後海基會工作人員高舉「辛苦了！歡迎回家」的標語牌迎接，排隊等候檢疫官及入境通關單位審核。