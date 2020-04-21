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南投暨大附中門口旁也是海軍召回點　急消毒、拉封鎖線

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國防部緊急召回敦睦艦隊705名官兵，南投縣也被爆出在「埔里高中」集合，但經確認，其實是在暨大附中校門口空地，校方得知後已緊急消毒，並拉上封鎖線。圖／讀者提供
國防部緊急召回敦睦艦隊705名官兵，南投縣也被爆出在「埔里高中」集合，但經確認，其實是在暨大附中校門口空地，校方得知後已緊急消毒，並拉上封鎖線。圖／讀者提供

磐石艦出現確診個案後，國防部緊急召回敦睦艦隊705名官兵，集結上車地點遍佈全台14縣市共19處，其中包含台中一中等10所學校，南投縣也被爆出有1校「埔里高中」，但經確認，其實是在暨大附中校門口，校方得知後已緊急消毒，縣府也聯繫公所明一早派員再徹底消毒一次。

民進黨台中市立委黃國書、張廖萬堅、何欣純今召開記會，質疑國防18日緊急召回敦睦艦隊官兵，遍及全台14縣市卻未告知地方政府，19處召回點竟還有10所學校，台中2所，彰化、南投、雲林、桃園、屏東、宜蘭、花蓮、台東各1所。

其中，南投縣召回點被爆出為「埔里高中」，上車人數為8人，但因當地並沒有「埔里高中」僅有「埔里高工」，一度讓人摸不著頭緒，經縣府追查確認後，立委所指的召回點「埔里高中」，其實是「暨大附中」的校門口旁空地。

對此，南投縣政府表示，前兩天完全沒接獲相關召回檢疫訊息，今得到消息後嚇了一跳，向各方瞭解求證，傍晚才確認是在埔里鎮暨大附中校門外的空地，隨後就連繫當地公所，請公所明天一早派員到針對候車處及周邊區域進行大消毒。

根據目擊民眾透露，上周六（18日）下午有看到好幾個人聚集在暨大附中校門前空地上的座位區，身上套著雨衣或防護衣的塑膠衣物，覺得奇怪，過了一陣子，一輛中型巴士抵達，全部的人都上車就離開了。

暨大附中則表示，傍晚接獲其校門口是海軍召回點後，隨即派員噴灑次氯酸水，先行消毒校門口的空地和候車座位區，讓補校生及住宿生安心，同時也拉起黃色封鎖線，隔絕民眾進入，高規格看待並執行防疫作為，但民眾也不用過度恐慌。

埔里 敦睦艦隊 屏東

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