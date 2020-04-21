女兵在艦艇上扮演什麼角色？ 網曝「5要角」缺一不可

海軍敦睦艦隊的新冠肺炎（COVID-19）群聚感染事件，至今（21）日確診個案已累積27例，除了引發國內民眾對疫情的高度關注外，也勾起眾人對海軍日常勤務的好奇心。一名網友就在網路論壇PTT上發文表示，自己擔任陸軍，但陸軍的女生大多被分配到輕鬆的任務，讓他相當好奇「女生在艦艇上的任務都是什麼類型的阿？」對此，深諳內幕的網友就指出，女兵在艦艇上擔任的「5要角」缺一不可。

一名擔任陸軍的網友在PTT上發文提及，在陸軍中，「雖然也是有力氣不小的女生，但大部分還是比不上男生」，因此女生大多不會負責太過粗重的任務。近日敦睦艦隊一事讓民眾對海軍的關注度提升，他就很好奇，女生在艦艇上主要是負責什麼類型的任務呢？

對此，有內行網友就說到：「一台現代軍艦，上面多的是需要專業知識與操作的位置」、「軍艦上有很多專業操作的職位」；更有過來人精確指出女兵在艦艇上出任的「5要角」，分別是「航海士、人官、補給官、行政官以及財務官」，每個職位都十分重要。也有網友表示，女兵負責「很多文書、補給、航海、雷達、艙面的啊」、「通信跟電戰的也有」、「都有女艦長了」、「好像主要負責醫療、通信任務」。

於3月中旬前往帛琉進行交流的海軍敦睦艦隊，雖平安回航，但下船後卻傳出官兵不幸確診新冠肺炎。由於官兵下船與確診日時隔2天半的時間，確診的27位官兵足跡早已遍布全台灣，讓民眾人心惶惶。