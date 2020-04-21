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憂高官隱匿案情 藍委建議設吹哨者保護制度

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委萬美玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委萬美玲。圖／聯合報系資料照片

海軍敦睦支隊確診案例再增。國民黨立委萬美玲今提出2點建議表示，為避免防疫出現破口，確診官兵進行疫調時，如有涉足不當場所，為鼓勵誠實說出足跡，應予免責。另外，應設立吹哨者保護制度，鼓勵艦隊官兵說出實情，避免高官隱匿案情。

萬美玲指出，確診案例再增造成人心惶惶，國防部又用擠牙膏的方式在對外說明，令人質疑是否有隱匿疫情之嫌，她認為防疫應重於一切，敦睦艦隊確診官兵是否都有「誠實」說出其足跡，確實令人存疑，因為這些確診的官兵如果有涉足不當場所，有可能會因為擔心遭到部隊懲處。

萬美玲說，若官兵選擇隱匿部分足跡，恐造成疫調的不完整，形成防疫上的破口，因此建議國防部，如確診官兵在進行疫調時，誠實說出有涉足不當場所時，應予以免責，畢竟防疫才是當前最重要的事。

萬美玲指出，但相信一定有知道實情的艦隊官兵存在，只是因為害怕被秋後算帳所以不敢舉報長官，所以吹哨者保障條款的設立是一定要有的，這樣才能避免高官隱匿案情，並讓艦隊官兵敢勇於舉報，讓事實早點水落石出。

萬美玲表示，她明日會提供這2點建議質詢國防部，希望國防部能採納，透過不同意見上的相互交流，共同找出最好的方法解決當前的問題。

國防部 疫情 海軍

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