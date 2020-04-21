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國軍口罩每人每天一片 國防部克服個資保護問題後發放

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統視導陸軍43砲指部。圖／軍聞社
蔡總統視導陸軍43砲指部。圖／軍聞社

國防部今天表示，國軍口罩每人每日一片，是國防部積極克服個資保護、註記程序、預算獲得等問題後，於4月18日完成全軍官兵註記申請並宣布發放，當日就獲撥280萬片。

今天有周刊聲稱引用行政院會議資料指出，國防部未依行政院決議，依職務類別分別發放14天10片、14天14片的口罩給國軍人員，遲至17日才宣布發給全體國軍每人每天1片口罩。

但國防部表示，國防部已多次公開說明，考量疫情初期口罩產量供給有限，在共體時艱及有限獲撥資源下，優先提供防疫及戰備任務執行使用，並持續向中央流行疫情指揮中心提出需求。

國防部指出，在國內口罩產量增加後，於4月9日起，由行政院統籌指導，召集本部及中央流行疫情指揮中心共同研討，初步決議，「擁擠密閉空間作業人員」、「營門執行體溫量測之衛哨人員」、「衛勤部隊實際從事體溫量測、診療、救護及後送作業者」以及「新兵」等四類人員，每人每日1片，共計4萬7,500片，國防部於4月14日獲得後，立即送補至官兵手中；另執行一般公務官兵，14天發給10片口罩，獲配發與配售者，健保卡將由健保署註記。國防部積極克服個資保護、註記程序、預算獲得等問題，於4月18日完成全軍官兵註記申請。

國防部進一步表示，行政院在4月17日再次召集會議，因應疫情發展，並在維護國軍戰力，確保國軍健康的整體考量下，決議將每人每日一片口罩的配額方式，擴及所有國軍人員，由國防部正式對外發布，並於18日獲撥280萬片。

國防部說，對於各界關切國軍官兵防疫物資需求表達感謝，將持續配合政府政策，強化各項防疫作為，並與國人共同對抗疫情。

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