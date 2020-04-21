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擔憂染疫官兵趴趴走 陳時中：焦慮對身體傷害也很大
海軍敦睦磐石艦增加為27位新冠肺炎確診者，而艦隊官兵下船後全台趴趴走，足跡幾乎遍佈全台。因此中央流行疫情指揮中心也發布24萬封警示足跡簡訊，共90多處公共場所，也讓許多接到簡訊的民眾感到擔憂，擔心中標。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，發布細胞簡訊讓大家知道要注意，但也別恐慌，社會還有文明病，「憂慮、焦慮對身體傷害也很大」。
陳時中表示，這兩天大家很擔憂，就診的人很多，尤其有民眾認為軍艦148人看診、216人次非常多，但官兵在海上40天，且共300多人，「看病者不多，比一般人低」。
陳時中更表示，「大家都很喜歡看病」，而這148人有人看眼科、牙科，相對來說，國軍看病的人不算高。
陳時中說，大家不要太恐慌，已經把這條艦相關接觸情況與可能性放到很寬，沒有接到訊息者不要擔憂，且除了病毒，社會還有文明病，憂慮焦慮等情況對身體傷害也很大。而公布細胞簡訊讓大家知道要注意，但也別恐慌，要隔離的人會一步步疫調匡列。
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