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任務需求 我對美增購30公厘MK44鏈砲
國軍已開始量產新型雲豹「CM-34」30公厘機砲型裝步戰鬥車，國防部駐美軍事代表團今發布決標公告，以38億1731萬餘元對美增購30公厘MK44鏈砲。
駐美軍事代表團表示，此案原採購數量為285套，因配合任務需求增購26套，全案總計311套，因此修正決標公告。
這項標案由美商Alliant Techsystems Operations LLC得標。
雲豹「CM-34」30公厘機砲型裝步戰鬥車計畫生產284輛，砲塔所需30公厘MK44鏈砲數量同前，目前已陸續撥交中，預計在民國112年前撥交完畢。另今中山科學研究院材料及光電研究所曾披露，中科院已完成30鏈砲用的「艦用型遙控砲塔」，並完成海上戰術測評，未來可配備海軍的沱江級軍艦及海巡署艦艇上，可對5公里外的目標進行監控與摧毀，增購疑似用於相關研發。
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