任務需求 我對美增購30公厘MK44鏈砲

軍用無人機的出現，無疑是近年來最為重要的軍事革命，從一開始單純的無人偵察機，發展到具備精確對地打擊能力的無人攻擊機，已經徹底改變戰場上的生態。但軍用無人載具的發展並未止步於此。

2020-04-20 12:20