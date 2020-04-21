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誰決定艦隊訪問帛琉？外交部：國防部依據專業做成決定

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部發言人歐江安。圖/外交部提供
外交部發言人歐江安。圖/外交部提供

敦睦艦隊官兵染疫，外交部今天表示，敦睦艦隊訪問帛琉，相關評估是由國防部依據專業考量做成的決定，外交部表示尊重，並配合國防部的任務需要，提供行政協助。

外交部發言人歐江安表示，敦睦遠航訓練支隊敦訪案是國防部每年例行的重要任務，外交部歷年來均配合國防部擬定的任務宗旨、目標及需求，提供相關行政協助，並請我派駐敦訪國的館處協助聯繫及辦理敦睦支隊訪期間有關補給、交通、節目及行程安排，以達到鞏固邦誼、宣慰僑胞的外交綜效。

歐江安表示，這次艦隊訪問帛琉，相關評估是由國防部依據專業考量做成的決定，外交部表示尊重，並配合國防部的任務需要，提供行政協助。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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