誰決定艦隊訪問帛琉？外交部：國防部依據專業做成決定
敦睦艦隊官兵染疫，外交部今天表示，敦睦艦隊訪問帛琉，相關評估是由國防部依據專業考量做成的決定，外交部表示尊重，並配合國防部的任務需要，提供行政協助。
外交部發言人歐江安表示，敦睦遠航訓練支隊敦訪案是國防部每年例行的重要任務，外交部歷年來均配合國防部擬定的任務宗旨、目標及需求，提供相關行政協助，並請我派駐敦訪國的館處協助聯繫及辦理敦睦支隊訪期間有關補給、交通、節目及行程安排，以達到鞏固邦誼、宣慰僑胞的外交綜效。
歐江安表示，這次艦隊訪問帛琉，相關評估是由國防部依據專業考量做成的決定，外交部表示尊重，並配合國防部的任務需要，提供行政協助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言