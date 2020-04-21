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敦睦艦隊92官兵生拒絕疫調 高市府：不配合將依法開罰

敦睦艦隊爆群聚感染 藍委：疫情指揮官應拉高層級

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，也引發疫情指揮中心狀況外爭議。國民黨團總召林為洲上午呼籲，指揮中心應落實一級開設精神，拉高指揮官層級由行政院長蘇貞昌或副總統陳建仁擔任，現任指揮官陳時中則轉任執行長或副指揮官。

林為洲表示，這次敦睦艦隊出訪計畫，事前指揮中心沒參與出訪決策，讓國防部自己蠻幹惡搞防疫計畫；出訪過程也沒遵照指揮中心包含戴口罩、有症狀要通報等指引；疫情爆發後艦上人員疏散也亂七八糟，未落實指揮中心一級開設要求。

林為洲說，不論是這次敦睦艦隊事件，或是教育部之前律定老師不能出國或校園能否賣口罩，都一再證明由陳時中出任疫情指揮中心指揮官有威望、層級不夠問題，要調動、指揮社會資源與協調各部會配合防疫，都力有未逮。

林為洲批評，國防部對這次敦睦艦隊事件「完全隱瞞、沒有通報」，現在路上問，後續處理也沒有一個人會相信國防部；防疫中心很無奈，沒辦法指揮，也沒辦法參與國防部的防疫計畫。

林為洲表示，敦睦艦隊事件一如蔡英文總統所說，現在最重要的態度是面對、釐清事實，海軍與國防部隱匿、以擠牙膏式揭露的態度不可取，沒有辦法看到真相，問題就沒有辦法改善，也就無法防止將來繼續發生。

林為洲質疑，漢光演習是陸海空聯合軍演，規模大於海軍敦睦計畫，漢光演習因為疫情可以從四月延到九月，有什麼理由敦睦計畫不能延期，是誰決定敦睦計畫一定要在這個時候出航？誰參與決策，誰就要負責。

林為洲認為，敦睦計畫出訪究竟是為了遠程航訓或外交目的，國人有權利知道；而出訪批文要到國防部長核決，大軍團會議則有向國安會與總統報告，最後要不要出門遠航，定奪還是在最高層，無從迴避，參與會議的人都要負責。

敦睦艦隊 海軍 新冠肺炎

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