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敦睦艦隊92官兵生拒絕疫調 高市府：不配合將依法開罰

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召回官兵防疫車入校 台中綠立委痛批簡直兒戲

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
立委莊競程對於國軍敦睦艦隊傳群聚感染18日緊急召回採檢隔離，軍方防疫車直闖台中一中校園一事，抨擊軍方「竟當成收假回營等閒視之，簡直兒戲」，國防部難辭其咎，必須對國人說清楚講明白。圖／立委莊競程提供
立委莊競程對於國軍敦睦艦隊傳群聚感染18日緊急召回採檢隔離，軍方防疫車直闖台中一中校園一事，抨擊軍方「竟當成收假回營等閒視之，簡直兒戲」，國防部難辭其咎，必須對國人說清楚講明白。圖／立委莊競程提供

國軍敦睦艦隊傳群聚感染，18日緊急召回採檢隔離，傳出台中集合點竟選在假日人潮多的一中商圈、台中一中校門口，軍方防疫車直闖校園引起反彈。民進黨立委莊競程抨擊軍方「竟當成收假回營等閒視之，簡直兒戲」，國防部難辭其咎，必須對國人說清楚講明白；時代力量台中黨部質疑，軍方相對應的防疫SOP在哪裡？為何在緊急狀況時，從集合地點到現場檢疫措施都亂七八糟，盼國防部把話說清楚，才能讓台中市民安心。

立委莊競程說，防疫視同作戰，應採高規格、嚴謹的防護作為，軍方召回軍艦官兵採檢、隔離，集合點選擇在人潮聚集一中商圈的台中一中，不知錯估情勢，還是缺乏防疫觀念，讓人傻眼。

莊競程質疑，海軍爆發疫情而要召回役男，為何選擇台中一中學校門口？難道在召回檢疫過程沒有跟疫情指揮中心研討召回方式嗎？目前學校也都已經限制外人進入，就是要保護學生，但國防部卻在沒有通知學校或相關單位下，就讓救護車與軍用車直闖校園，他將要求國防部說清楚講明白。

莊競程指出，所有檢疫召集接送過程，不論地點以及如何到達指定地點，都應該與疫情指揮中心討論如何降到最低風險，而不是像這次指定一中商圈這種人多且是學校門口的地點！這不是一般收假回營！這是召回檢疫，攸關人命、戰力存續，不容輕忽。

時代力量台中黨部今天在臉書開罵，「昨天媒體披露軍方這項荒謬措施，國防部卻是已讀不回，到現在都沒有說明為什麼選擇校園當集合點。而且現場穿著迷彩服，像似負責指揮的長官，甚至連口罩都沒有戴。相信台中市民完全能夠體恤國軍辛勞，也會對從軍的台中子弟加油打氣！但是國防部在台中的表現，讓我們相當質疑。

國防部 時代力量 疫情

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